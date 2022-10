Da non perdere per nulla al mondo l’offerta per andare al mare in autunno nel posto più paradisiaco d’Europa. La promozione per le Canarie. Tutte le informazioni utili.

È una delle mete di viaggio più amate dagli italiani per le vacanze al caldo quando da noi fa freddo. Una destinazione molto frequentata, in autunno e soprattutto per le vacanze d’inverno.

Stiamo parlando delle Isole Canarie. L’arcipelago spagnolo al largo delle coste dell’Africa nord-occidentale offre tante occasioni di viaggio, tra promozioni e luoghi da visitare.

Accanto alla classica vacanza balneare, infatti, si può andare alla scoperta del suo affascinante territorio vulcanico e delle tradizioni di queste isole ricche di fascino, ognuna con la sua storia e le sue caratteristiche naturali.

Qui vi segnaliamo le ultime imperdibili offerte per un viaggio alle Canarie in autunno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

L’offerta per andare al mare in autunno nel posto più paradisiaco d’Europa

Un viaggio alle splendide Canarie in autunno per sfuggire al freddo che sta arrivando. Ora è ancora più facile e conveniente con le nuove offerte di Binter Canarias, la compagnia aerea delle Isole Canarie che vola anche in Italia.

Binter ha da poco lanciato una nuova promozione, dopo quella dello scorso settembre, con voli di di andata e ritorno a partire da 117.75 euro a tratta per viaggi dal 1° novembre al 18 dicembre 2022. Riporta Travel Quotidiano.

La promozione è valida fino al 12 ottobre. Avete, dunque, ancora qualche giorno di tempo per prenotare il vostro volo a prezzo scontato per le Canarie.

I voli partono dagli aeroporti di Firenze, Torino e Venezia e sono diretti a Gran Canaria.

Da Firenze i voli partono il sabato alle 15.30, con ritorno sempre il sabato da Gran Canaria alle ore 9.30 e arrivo alle 14.45. Invece, da Torino i voli di Binter partono il martedì alle 16.40, con viaggio di ritorno dalle Canarie il martedì alle 11.00. Dall’aeroporto di Venezia, la partenza è sempre di sabato alle 16.25 con ritorno di sabato alle 10.20 da Gran Canaria.

I voli sono operati con i velivoli Embraer E195-E2. A bordo viene offerto ai passeggeri un aperitivo gourmet. Mentre il vantaggio da non perdere è quello dei collegamenti aerei gratuiti tra le isole delle Canarie per i passeggeri che partono con i voli di Binter dall’Italia.

Infine, vi segnaliamo anche la nostra guida alle Isole Canarie, con tutte le informazioni utili per il vostro viaggio.