Per gli amanti del buon bere: ecco dove provare il miglior bar italiano al mondo, è un’esperienza unica. La classifica dei World’s 50 Best Bars. Tutte le informazioni utili.

Il miglior bar italiano al mondo si trova a Roma. È il migliore tra i bar italiani a piazzarsi nella classifica dei World’s 50 Best Bars. Non il migliore in assoluto ma in un’ottima posizione, considerando il prestigio della classifica che raccoglie locali di città come Londra e New York.

Il cocktail bar italiano che si posiziona più in alto degli altri nella classifica dei World’s 50 Best Bars è il Drink Kong di Roma, nel quartiere Monti.

Scopriamo che posizione ha raggiunto nella prestigiosa classifica dei cocktail bar, come si piazzano gli altri italiani e qual è, invece, il bar migliore al mondo in assoluto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Dovete provare il miglior bar italiano al mondo: è un’esperienza unica

A vincere il World’s 50 Best Bars 2022 è il Paradiso di Barcellona e non a caso la premiazione dei bar migliori al mondo quest’anno si è tenuta proprio nella città catalana.

Quest’anno, Barcellona ha fatto incetta di premi, infatti, ottiene non solo il primo posto con il Paradiso, ma conquista altre due posizioni nella top 10 dei migliori cocktail bar al mondo: con il Sips al terzo posto e il Two Schmucks al settimo.

Mentre al secondo posto si piazza il Tayēr + Elementary di Londra. Poi, al quarto posto troviamo il Licorería Limantour di Città del Messico, al quinto il Little Red Door di Parigi e al sesto posto il Double Chicken Please di New York.

E l’Italia? Come abbiamo detto, il primo cocktail bar italiano della classifica è il Drink Kong di Roma che raggiunge il sedicesimo posto. Lo scorso anno era diciannovesimo.

Tra gli altri bar italiani, si registra un nuovo ingresso nella nella classifica dei World’s 50 Best Bars per il Locale di Firenze, che entra al 39° posto. Ottimo posizionamento anche per L’Antiquario di Napoli che sale al 46° posto dall’82° dello scorso anno.

La classifica dei migliori cocktail bar al mondo prosegue anche alle posizioni dai numeri 51 a 100. Qui troviamo altri tre bar italiani: The Court di Roma al 71° posto, Camparino di Milano, in Galleria, al 73°, in discesa dal 27° posto dello scorso anno, poi Freni e Frizioni, sempre a Roma, all’86° posto.

La classifica completa sul sito The World’s 50 Best Bars.

Vista l’ottima posizione nella classifica mondiale dei migliori cocktail bar al mondo, se capitate a Roma non dovete perdervi la tappa al Drink Kong, per sorseggiare uno dei suoi buonissimi cocktail, anche più di uno.

Il locale si trova in piazza San Martino ai Monti, n.8. È aperto tutti i giorni dalle 18.30 alle 2.00. Si possono fare prenotazioni per un numero massimo di 6 persone e fino alle 21.30. Ultimo ordine alle 1.30. Possono entrare solo i maggiorenni.

Vi ricordiamo anche la classifica World’s 50 Best Restaurants 2022.