Lusso sfrenato, guardate che roba nei pochissimi hotel 8 stelle al mondo

Voglia di una vacanza super lusso? Non tutti sanno che la classificazione di alcuni alberghi supera le 5 stelle canoniche e diventa addirittura ad otto stelle. Questi sono veri e propri mondi dove il lusso la fa da padrone ma ce ne sono pochissimi in tutto il mondo.

Si tratta di strutture che non seguono la classificazione tradizionale ma che vanno aldilà proponendo servizi esclusivi che quindi giustificano anche il prezzo esorbitante.

Per chi ha voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, certamente queste sono mete da provare almeno una volta nella vita.

Hotel super lusso da 8 stelle

Il primo hotel ad otto stelle, il più famoso nel mondo, si trova a Dubai, negli Emirati Arabi proprio nel cuore del deserto. Qui il clima è piuttosto caldo ma è facilmente raggiungibile in aereo con voli che ormai partono dalle principali città italiane anche a buon prezzo.

A Dubai si trova l’hotel a otto stelle, si tratta del Burj Al Arab che è collegato alla terra mediante un’isola artificiale costruita appositamente. Il ponte è lungo quasi tre metri, è molto affascinante come la sua struttura che ha la forma di una vela. La costruzione è durata ben 5 anni ed è stato ultimato solo nel 1999. Questo è alto 321 metri, è tra gli hotel più alti del mondo e rientra anche tra i più lussuosi in assoluto poiché ogni cosa risulta incredibile, tanto il cibo quanto l’ospitalità.

Ci sono 202 suite e ben 8 ristoranti, le camere misurano 170 metri quadri quindi sono in media più grandi di una normale abitazione, ogni dettaglio è di lusso e in stile orientale. Il prezzo per una notte parte da 1800 euro. Tra i ristoranti ci sono l’Al Mahara dove è possibile cenare praticamente sott’acqua, si sta infatti direttamente in un acquario. Il secondo spettacolare è il The Sky View Bar che permette di salire fino a 200 metri di altezza con una vista incredibile sulla città.

Tra le altre cose il Burj Al Arab vanta una piscina straordinaria e di una pista di atterraggio per l’elicottero oltre che di una pista da tennis. Per la Royal Suite, la più grande di tutte, il prezzo è di 18 mila dollari a notte. Un luogo sicuramente dove rilassarsi e trascorrere un po’ di sano relax, anche se ad un prezzo sicuramente fuori dal comune. Oltre alla vista spettacolare l’hotel propone anche tantissime attività divertenti per adulti e bambini di ogni età. Questi sono gli hotel super lusso che è possibile trovare nel mondo.

Anche l’Italia vanta hotel superlusso che, pur non avendo le otto stelle, hanno servizi impeccabili e tariffe anche superiori a quelle di Dubai.