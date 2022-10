Test Personalità dell’Orizzonte | Sei più ottimista o pessimista? Scoprilo subito!

Con questo test della personalità di invitiamo a scegliere il tuo orizzonte e a scoprire se sei più ottimista o pessimista!

Al concetto di orizzonte si associa sempre quello di futuro e di infinite possibilità. Un orizzonte aperto, come quello del mare, soprattutto all’alba o al tramonto, suggerisce sempre la possibilità di veder cambiare la propria vita.

Ovviamente tutti noi guardiamo al futuro in maniera diversa, a seconda delle esperienza passate che hanno attraversato la nostra vita e ovviamente a seconda delle nostre aspirazioni e delle nostre speranze.

Rispondere alla domanda “guardi al domani con ottimismo o pessimismo” può sembrare molto semplice, ma in realtà non lo è affatto, perché spesso è molto difficile analizzare oggettivamente i nostri pensieri e le nostre azioni.

Per questo motivo è molto utile porsi questa domanda in maniera indiretta, attraverso un gioco.

In questo modo, infatti, riusciamo ad aggirare i filtri della nostra mente razionale e siamo in grado di esprimere il nostro vero io.

Test Personalità dell’Orizzonte

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per scoprire se sei una persona ottimista o pessimista (a prescindere da quello che pensi) non dovrai fare altro che scegliere uno dei 4 orizzonti che ti proponiamo. Dopo aver compiuto la tua scelta non ti resta che leggere il profilo corrispondente per scoprire qualcosa di più sul vero te stesso!

ORIZZONTE A

L’orizzonte A comprende in egual misura mare e sole, quindi sembra un orizzonte abbastanza equilibrato, anche a livello simbolico.

Se hai scelto questo orizzonte sei una persona piuttosto realista ed equilibrata, che riesce quasi sempre a vedere le cose per quello che sono davvero e non per quello che sembrano a prima vista.

Dal momento che però siamo tutti umani è piuttosto difficile rimanere sempre perfettamente oggettivi quando si giudicano cose e persone ma soprattutto quando si giudica il futuro e tutte le sue incognite.

Nel tuo caso hai una tendenza a essere leggermente pessimista: ti aspetti sempre che le cose vadano almeno un po’ male ma si tratta di una strategia di difesa. Pensi che entusiasmarti sempre poco e non aspettarsi mai molto possa evitarti delusioni!

ORIZZONTE B

A differenza delle altre immagini, nell’orizzonte B il mare e le sue onde sono molto ben definiti e catturano senza dubbio l’attenzione dell’osservatore.

Quello rappresentato in questa immagine è un mare piuttosto agitato, con molte onde ben definite. Molte persone avrebbero potuto non scegliere questa immagine proprio per questo motivo, ma se l’hai scelta significa che non hai para di affrontare l’ignoto e quindi non hai paura di andare incontro al tuo futuro.

Per questo motivo sei una persona essenzialmente ottimista, che fa grande affidamento sulla propria forza e sui propri mezzi ma anche sulla classica fortuna che aiuta gli audaci. Del resto, chi è più audace di te!?

ORIZZONTE C

Questo orizzonte è dominato da un sole rosso che ricorda i colori del tramonto. Il tramonto è un bellissimo momento della giornata ma è anche quello più malinconico.

Se hai scelto questo orizzonte significa che sei una persona che tende ad apprezzare e a cogliere tutte le possibilità che il futuro riserva ma tendi anche a essere piuttosto pessimista.

Il tuo problema principale è che ti lasci sopraffare velocemente dalle difficoltà che incontri e tendi a pensare che siano difficili da superare o addirittura insormontabili. A volte ti senti travolto dagli eventi della vita senza poter esercitare alcun controllo su di essi e questo non fa che aumentare la tua ansia verso il futuro.

ORIZZONTE D

In questo orizzonte le onde del mare occupano leggermente più spazio rispetto al cielo arancione ma hanno un andamento molto regolare e tranquillo.

Apparentemente questo sembra l’orizzonte meno interessante dal punto di vista grafico, tuttavia se lo hai scelto ci sarà un motivo importante!

Questa scelta indica che sei una persona che si entusiasma difficilmente e che tende a voler mantenere il controllo su tutto quello che la circonda.

Questo significa che guardi al futuro con molta cautela perché sai che, per definizione, il futuro è ciò che non possiamo controllare. Sei ottimista o pessimista? Secondo il test della personalità sull’orizzonte ti impegni non essere né l’uno né l’altro. Cerchi sempre di mantenere un atteggiamento controllato, tanto che qualcuno potrebbe scambiarti per una persona piuttosto apatica e poco entusiasta.

Il nostro consiglio è di lasciarti trasportare dall’entusiasmo, almeno una volta ogni tanto: la vita è più bella se di tanto in tanto le diamo la possibilità di sorprenderci!