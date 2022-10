Amsterdam, i 5 musei che non potete perdere: vi faranno girare la testa

Siete pronti per andare in vacanza in Olanda? Benissimo, ma non potete perdervi questi 5 musei di Amsterdam.

Se avete deciso che per questo autunno 2022 la meta perfetta da visitare e scoprire in un weekend di vacanza è Amsterdam tenetevi forte.

Questa destinazione infatti non è solo sinonimo di divertimento movida notturna e svago, ci sono tantissime attrazioni culturali da non perdersi a partire dai musei di Amsterdam.

I musei di Amsterdam da visitare assolutamente

Abbiamo così selezionato per voi 5 musei imperdibili di Amsterdam che potete tranquillamente visitare durante un weekend lungo alla scoperta di questa incredibile città.

Il primo museo di Amsterdam che vi consigliamo è senza dubbio la Anna Frank House. Si tratta di un piccolo, ma emotivamente impattante museo che racconta e fa capire perfettamente la vita di Anna Frank. Diventa così oggi una testimonianza storica della Shoah, dei campi di concentramento e del genocidio che deve rimanere assolutamente bene impressa nella memoria di tutti.

Si tratta di un piccolo, ma emotivamente impattante museo che racconta e fa capire perfettamente la vita di Anna Frank. Diventa così oggi una testimonianza storica della Shoah, dei campi di concentramento e del genocidio che deve rimanere assolutamente bene impressa nella memoria di tutti. Rijksmuseum . Questo è sicuramente il più importante è famoso museo di tutta Amsterdam. A pochi passi da qui troverete anche il museo di Van Gogh per farci un salto, ma se decidete di dedicare il giusto tempo alla visita di questo museo potrete scoprire proprio la storia e le principali opere dei maestri pittori e degli artisti più importanti del XVII secolo . Senza dimenticare anche una notevole collezione di arte asiatica di ceramiche e anche alcuni lavori proprio di Van Gogh.

. Questo è sicuramente il più importante è famoso museo di tutta Amsterdam. A pochi passi da qui troverete anche il museo di Van Gogh per farci un salto, ma se decidete di dedicare il giusto tempo alla visita di questo museo potrete scoprire proprio la storia e le principali . Senza dimenticare anche una notevole collezione di arte asiatica di ceramiche e anche alcuni lavori proprio di Van Gogh. Lo abbiamo nominato e non possiamo assolutamente non parlarvi di questo museo. Il museo Van Gogh è praticamente una tappa fissa e imperdibile per tutti coloro che si trovano ad Amsterdam. All’interno ci sono tantissimi quadri e opere d’arte del pittore olandese. In totale si parla circa di 500 disegni, 200 dipinti e anche 700 lettere circa che nella sua vita Van Gogh si è scambiato con altri pittori e amici.

è praticamente una tappa fissa e imperdibile per tutti coloro che si trovano ad Amsterdam. All’interno ci sono tantissimi quadri e opere d’arte del pittore olandese. In totale si parla circa di 500 disegni, 200 dipinti e anche 700 lettere circa che nella sua vita Van Gogh si è scambiato con altri pittori e amici. Se vi sentite invece un po’ nerd non potete perdervi un giro al Nemo , il più grande museo della scienza dei Paesi Bassi . All’interno c’è una collezione permanente che racconta alcune delle conquiste e dei valori più importanti delle Scienze come la matematica, l’anatomia, la chimica. Ci sono anche tantissimi laboratori per grandi e piccoli dove ci si può divertire insieme. Non dimenticate che l’edificio in cui si trova questo museo è stato realizzato da Renzo Piano .

, il più grande . All’interno c’è una collezione permanente che racconta alcune delle conquiste e dei valori più importanti delle Scienze come la matematica, l’anatomia, la chimica. Ci sono anche tantissimi laboratori per grandi e piccoli dove ci si può divertire insieme. Non dimenticate che l’edificio in cui si trova . Dopo tanta arte e scienza non si può chiudere la visita ad Amsterdam senza aver scoperto lo Straat, il museo di Amsterdam dedicato ai graffiti e a tutto il mondo della street art. Qui troverete tantissime performance, ma anche opere d’arte e spettacoli con tanto di workshop per grandi e piccoli che rendono questo museo unico nel suo genere tanto da aver vinto il premio come miglior museo olandese nel 2021.

Ora siete pronti. I musei di Amsterdam da non perdere li conoscete, non vi resta che comprare il biglietto e godervi lo spettacolo!