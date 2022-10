Il grande chef apre in Italia: ecco i prezzi da capogiro del menu

By

Salt Balt, il famoso ristoratore della carne, noto per la pratica di salare le bistecche facendo piovere i granelli sul gomito, apre in Italia il suo primo ristorante. Scopriamo quando aprirà e soprattutto cosa contiene il menù.

Salt Bae ha annunciato su Instagram l’apertura di un nuovo ristorante, questa sarà proprio in Italia e la curiosità è già emersa, sia relativamente a quello che sarà il menù, reso già pubblico e sia sui prezzi da capogiro per la carne.

L’apertura è fissata per il 2023 e le novità non mancheranno, la notizia infatti ha letteralmente spiazzato tutti i fan dell’ex macellaio curdo che è diventato molto famoso negli ultimi anni proprio per la sua bizzarra pratica.

Salt Bae apre a Milano nel 2023

Il ristorante di Salt Bae aprirà a Milano, il suo nome ovviamente non è questo ma Nusret Gökçe. Il macellaio ha coltivato sin da giovanissimo la passione per la carne e ha lavorato tra l’Argentina e gli Stati Uniti. Il suo primo ristorante è stato aperto in Turchia, poi a Dubai e quindi nel resto del mondo. È stato un grande successo, l’imprenditore infatti è diventato famoso creando uno show con cui taglia la carne al momento e soprattutto si occupa della salatura facendo piovere granelli sul braccio e facendoli cadere sulla carne.

Ovviamente tutto molto interessante ma il menù è sicuramente molto corposo dal punto di vista economico. Ci sono carni di ogni tipo, dall’hamburger che costa 125 euro alla carne più costosa prevista, si tratta della Golden Giant Tomahawk ovvero una bistecca XXL che viene avvolta in una foglia d’oro. Il prezzo per questa è di 1700 euro. Ovviamente i suoi ristoranti vengono presi d’assalto soprattutto dai VIP visti i prezzi.

Il ristorante aprirà a Milano, in via della Spiga, di fronte alla vecchia Porta Nuova che conduce su Piazza Cavour. Tutti i locali sono molto eleganti, quindi sicuramente anche quello milanese seguirà la stessa linea. Oggi sono praticamente in tutto il mondo, se ne contano 22 e il nuovo a Milano sarà quindi la sua ventitreesima apertura oltre a nove steack house di lusso tra Turchia e altri Paesi.

Una delle sedi più famose è quella di Londra che ha ricevuto moltissime critiche. Tuttavia, nonostante la stroncatura su Tripadvisor il ristorante riesce a portare a casa 4 milioni di sterline a trimestre. Segno che in questo caso le recensioni non hanno fatto alcun effetto al ristorante in questione. Scopri anche quali sono i migliori ristoranti al mondo.

Ormai è un meme vivente quindi non resta che aspettare l’apertura per scoprire tutti i dettagli sul design e sui costi previsti in Italia.