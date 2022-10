Come risparmiare sul bagaglio a mano: i 4 trucchi che vi cambiano la vita

Come pagare meno sul bagaglio quando si viaggia. I suggerimenti su come spendere meno

Lo sappiamo capita spesso. Abbiamo preso il nostro volo ad un prezzo incredibile, siamo tutti contenti, solo che quando arriviamo in aeroporto e dobbiamo passare per le forche caudine del controllo valigia qualcosa va storto. E le compagnie aeree – low cost – soprattutto su questo non perdonano.

Per risparmiare sul bagaglio a mano e spendere dunque meno bisogna fare attenzione e pensarci con anticipo. Anticipo che parte già dalla prenotazione del biglietto e arriva al momento in cui carichiamo il nostro trolley nella cappelliera. Ecco dunque i trucchi per spendere meno sul bagaglio.

Come spendere meno sul bagaglio: i trucchi per risparmiare

Quando acquistiamo un volo online non dobbiamo mai farci prendere troppo dall’entusiasmo del prezzo. Già perché il costo che vediamo è quello della tariffa base, ovvero quella che per la maggior parte delle volte, include solo una piccola borsa. E il rischio è che il costo del bagaglio sovverta tutta l’offerta che ci sembrava di aver trovato. Ma se fate attenzione e applicate questi suggerimenti finirete per non spendere troppo.

Low cost o compagnia di linea

Scegli bene la tariffa e condividi la valigia

Fai il check in in tempo e Pesa la valigia

Utilizza altri contenitori

Conviene la compagnia low cost? Non sempre

Il trolley è sempre escluso dal prezzo della tariffa base nelle compagnie low cost. Aggungerlo ha speso un costo notevole. Tanto che vi consigliamo prima di prenotare di dare un’occhiata al costo del biglietto con una compagnia di linea. Inoltre spesso le low cost atterrano in aeroporti molto distanti dalla città e dunque al prezzo del biglietto del volo dovrete poi aggiungere anche quello di un pullman o di un treno per arrivare in città. Una serie di costi che si sommano, tanto che forse acquistare un biglietto con una compagnia di linea in cui il trolley e una borsa sono solitamente inclusi può convenire.

Scegliete bene la tariffa e dividete il bagaglio

Prima di acquistare il biglietto valutate bene quale sono le vostre esigenze. Se sapete già che portate molte cose e volete magari portare dei liquidi voluminosi acquistate direttamente il bagaglio da stiva. Magari può tornarvi utile se volete fare dello shopping quando siete fuori, così da avere meno limiti di spazio.

Altra possibilità è quella di dividere il bagaglio. Se viaggiate con amici o con il partner potreste acquistare un solo biglietto con il bagaglio a mano e mettere i vestiti dunque nella stessa valigia. Fate poi attenzione su Ryanair al priority: spesso è più conveniente della tariffa con bagaglio.

Check in in tempo e pesate la valigia

Sembra scontato, ma non lo è. Ricordatevi di fare il check in online così da non avere brutte sorprese in aeroporto e poi pesate la valigia. Sia che si tratti di un bagaglio da stiva che da cabina controlla che il peso non ecceda. Ricordatevi infatti che per ogni eccedenza dovrete poi pagare. Meglio non correre rischi.

Usate altri contenitori come bagaglio a mano

Se acquistate qualcosa al duty free potete salire a bordo con la busta. Ed ecco dunque un ulteriore contenitore. Già perché se il vostro obiettivo è risparmiare dovrete sfruttare ogni possibilità. Mettetevi addosso gli abiti più voluminosi e pesanti. Riempite le tasche e sfruttate perfino il cuscino per dormire che si mette al collo come contenitore di vestiti.

Utilizzando questi trucchi e suggerimenti non avrete sorprese sul bagaglio a meno e riuscirete perfino a risparmiare.