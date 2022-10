Il viaggio più bello da fare questo inverno ti porterà in un vero e proprio paradiso!

In inverno non c’è niente di meglio che fuggire al caldo e quest’anno c’è una destinazione che supera di gran lunga le altre e ti farà venire voglia di fare subito le valigie. Scopriamo dove si trova.

Un luogo spettacolare, praticamente un paradiso con mare cristallino tutto l’anno ben 365 spiagge differenti tra cui scegliere, resort di lusso, splendido porto e molti luoghi dichiarati patrimonio dell’UNESCO.

Resistere al suo fascino è impossibile, non mancano tradizioni particolari, sapori degni di nota e anche l’accoglienza delle persone che è veramente il massimo.

Antigua: l’isola perfetta per l’inverno

Stiamo parlando della splendida Antigua che offre uno dei fondali marini più belli al mondo, da esplorare soprattutto d’inverno. C’è molto spazio per l’artigianato e per la gastronomia, quindi una visita in questo luogo da sogno non vuol dire solo un tuffo nelle acque blu ma anche scoprire le usanze locali e degustare le specialità del posto.

La capitale è piccola, si chiama St. John’s ma ci sono tutte le domeniche delle feste direttamente affacciate sulla scogliera dove si balla e si beve fino al tramonto. Sicuramente non vi sentirete soli anche se organizzate un viaggio individuale. Come annunciato ci sono ben 365 spiagge differenti, da quelle più comode pensate per le famiglie o per chi vuole il massimo comfort a quelle più wild che sono perfette per coloro che invece sognano un’esperienza wild. Tra le tutte la Dickenson Bay e la Runaway Bay sono le due baie da non perdere lungo la costa. Ci sono anche aree riservate ai nudisti mentre Half Moon Bay è quella che vi farà letteralmente innamorare del posto. In inverno è perfetta perché mentre d’estate a causa delle correnti le spiagge sono piene di alghe, questo in inverno non avviene e ci si gode al massimo l’esperienza.

Nella parte meridionale di Antigua c’è il porto inglese, qui gli edifici ospitano molti alberghi, ristoranti, bar. Il cuore della zona portale è il Nelson’s Dockyard ovvero il porto militare dedicato all’omonimo ammiraglio della Royal Navy. Questa zona oggi è sito UNESCO. Tra le strutture da visitare ci sono Fort Berkeley che sorge ai lati del porto ed è una fortezza vera e propria e il Dow’s Hill Interpretation Centre, un piccolo museo che racconta la storia del posto.

Da vedere assolutamente Market Street che è il punto più affollato in assoluto dove c’è musica ad ogni angolo, la Cattedrale di San Giovanni è molto caratteristica e particolare e anche il mercato coperto che è uno dei più belli in assoluto dove trovare tutte le specialità. Per la cucina vengono utilizzate molte spezie e anche molta frutta, proprio nella preparazione dei piatti. Il riso è praticamente ovunque ma anche il pollo viene largamente utilizzato oppure il pesce. L’aragosta è una delle migliori in assoluto, viene servita con salsa piccante in abbinamento.

Ad Antigua ci sono molti resort di lusso che sono all inclusive che offrono quindi la possibilità di avere ogni tipo di servizio e di vivere un’esperienza incredibile direttamente sulla spiaggia. I prezzi sono variabili ma in inverno si trovano molte offerte. Quindi è il momento per approfittarne.