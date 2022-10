Top 5: i piatti tedeschi che dovete provare per forza in Germania

Cinque piatti tedeschi tipici da assaggiare assolutamente durante un viaggio in Germania.

Se avete in programma di partire per un viaggio in Germania preparatevi. Le bellezze di questa nazione non sono solo architettoniche, culturali e storiche, ma anche enogastronomiche.

Decidere di andare alla scoperta della Germania significa quindi tuffarsi anche in un vero e proprio tour enogastronomico delle prelibatezze locali.

Piatti tipici della Germania: quali assaggiare

Se non siete però esperti di cucina tipica tedesca non preoccupatevi, perché abbiamo trovato per voi 5 piatti tedeschi tipici da assaggiare assolutamente in occasione di un viaggio in questa splendida e conturbante nazione.

Königsberger Klopse. Si tratta di un piatto di polpette tipico della Germania da assaggiare assolutamente perché è ricoperto di una deliziosa salsa bianca cremosissima e arricchita dai capperi. All’interno delle polpette, oltre alla carne generalmente di vitello, troverete anche cipolla, uova, pepe, acciughe e altre spezie. Salsicce. Via libera chiaramente anche ad assaggiare tutte le salsicce tipiche e cucinate nei modi più particolari che troverete nel vostro tour in Germania. Fritte, bratwurst, al Barbecue, in padella, dentro i panini… Lasciatevi assolutamente conquistare da queste bontà incredibili. Alla dieta ci pensiamo una volta tornati a casa! Kasespätzle. Altro piatto imperdibile è sicuramente questo. Si tratta di una specie di pasta, composta da uova farina, sale e anche una spruzzatina di acqua frizzante, utilizzata e servito generalmente come contorno per i piatti di carne, oppure per le zuppe. La cotoletta. Se nei menù tedeschi trovate poi la cotoletta non stupitevi. Sebbene vi siano delle controversie in merito alla ricetta originaria, che non si sa se sia italiana austriaca o tedesca, poco cambia. Qui è diventato un piatto tipico tedesco realizzato con carne di maiale o tacchino che si trova praticamente in tutti i ristoranti. Cosa non può mancare insieme? Le patate fritte e una buonissima birra artigianale. Maultaschen. Altro piatto tipico della Germania, da provare assolutamente è proprio questo. Sembrano dei ravioli anche se sono un po’ più grandi e possono essere ripieni di prodotti salati o dolci, di carne o vegetariani. Pensate che sono degli gnocchi talmente importanti ormai per la tradizione culinaria tedesca che dal 2009 sono state riconosciuti come specialità regionale proprio dello stato del Baden Wurttemberg e anche patrimonio culturale.

Lo sappiamo: vi è venuta l’acquolina in bocca! Bene, allora partiamo insieme, un tour gastronomico alla scoperta delle ricette tradizionali delle Germania non può che far bene allo spirito!