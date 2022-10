Test Personalità | Che fotografia scatta la ragazza? Scopri un tuo desiderio segreto!

Per fare questo test della personalità scegli quale fotografia sta scattando la ragazza. Il tuo soggetto preferito svela il tuo io nascosto!

Quando guardiamo un’immagine ne diamo sempre un’interpretazione personale che spesso è diversa da quella di altre persone. Il test che stai per fare parte da questo assunto e ti permetterà di scoprire un lato della tua personalità che non conosci bene.

Il motivo per cui alcune parti della nostra personalità tendono a sfuggirci è che sono legate al nostro inconscio, cioè a quella “zona” della nostra mente dove risiedono tutte le conoscenze “scomode” e che la nostra razionalità preferisce “dimenticare”. In realtà non dimentichiamo nulla, teniamo solo tutto da parte in maniera da non avere problemi nella vita di tutti i giorni.

Quali desideri nascondi nel tuo inconscio e cosa tenta di emergere? Scoprilo con questo test!

Test Personalità della Fotografia

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere la parola che secondo te descrive ciò che la ragazza sta fotografando. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri un tuo desiderio segreto!

A – PERSONE

Le persone che ci circondano sono un soggetto molto comune nelle fotografie. Moltissimi fotografi si specializzano nella creazione di ritratti in posa o spontanei mentre turisti, viaggiatori e persone normali fotografano amici e parenti durante occasioni speciali e viaggi di gruppo.

Se secondo te la ragazza nell’immagine sta fotografando delle persone significa che il tuo desiderio segreto è avere intorno a te una cerchia di persone di cui fidarti al 100%.

Probabilmente in passato sei stato ferito o tradito da persone che ritenevi amiche oppure non hai avuto il sostegno della tua famiglia. Per questo motivo oggi più che mai senti il bisogno di persone amiche intorno a te. Perché si tratta di un desiderio “segreto”? Forse perché cerchi di non mostrare questo lato del tuo carattere che consideri una debolezza!

B – PAESAGGIO

Fotografare un paesaggio è una delle azioni più comuni che compiamo quando ci troviamo in viaggio o in un luogo qualsiasi lontano da casa. Il motivo per cui lo facciamo è che vogliamo immortalare una scoperta, un luogo che ci ha sorpreso per la sua unicità o per la sua bellezza.

Le persone che fotografano paesaggi sono spesso persone sensibili, che amano la scoperta e la bellezza. Se la prima cosa che ti è venuta in mente è che questa ragazza stia fotografando un paesaggio significa che il tuo desiderio nascosto è di scoprire qualcosa di nuovo e di bello nella tua vita.

Forse tutti ti dicono che dovresti essere soddisfatta della tua vita ma la verità è che hai bisogno di qualcosa di più, hai bisogno di allargare gli orizzonti e fare qualcosa di diverso dal solito. Perché tieni nascosto questo desiderio? Forse per non essere considerata capricciosa!

C – PARTNER

Fotografare il proprio partner è una cosa che fanno tutte le persone che si trovano in una relazione felice e appagante. Serve a mostrare apprezzamento per la persona che si ha accanto ma anche a ricordare un momento felice vissuto insieme.

Se hai pensato che la ragazza con la macchina fotografica stesse fotografando il suo partner significa che il tuo desiderio segreto è avere accanto una persona che apprezzi davvero, di cui non sei solo innamorata ma di cui hai profonda stima.

Probabilmente in passato hai avuto molte delusioni d’amore e alcuni dei tuoi partner non si sono dimostrati per quello che dicevano di essere, quindi oggi senti il bisogno di avere accanto una persona affidabile con la quale costruire una vita stabile.

D – TRAMONTO

Il tramonto è sicuramente uno dei soggetti più amati da chi scatta fotografie amatoriali. Anche se è un fenomeno che si ripete 365 giorni all’anno il tramonto è sempre in grado di suscitare grande meraviglia e grande gioia in coloro che lo ammirano.

Se hai scelto questo soggetto, secondo il test personalità della fotografia significa che senti il bisogno di essere stupita dalle piccole cose di ogni giorno. Probabilmente hai la necessità di rallentare il ritmo frenetico della tua vita per tornare in contatto con le cose importanti e che ti riempiono il cuore.

Perché tendi a tenere per te questo desiderio? Forse per non dare l’idea di essere una persona debole e che si focalizza su questioni che le altre persone considerano di solito “poco importanti”.