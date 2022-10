Per un viaggio dei sogni: questa è la crociera più bella, da fare assolutamente in inverno. L’itinerario di viaggio. Tutte le informazioni utili.

Viaggi alla scoperta delle bellezze del mondo. Questo itinerario in crociera vi porterà in luoghi meravigliosi, e caldi, durante l’inverno. Un’esperienza assolutamente imperdibile.

Il viaggio è proposto da MSC Crociere a bordo della nave Splendida. Un itinerario per l’inverno attraverso il Mar Rosso, alla scoperta dei luoghi più spettacolari di Egitto, Giordania e Arabia Saudita.

Un autentico viaggio avventuroso, tra sole, mare e siti archeologici Patrimonio Unesco. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Questa è la crociera più bella: da fare assolutamente in inverno!

Si tratta di un viaggio di 7 notti con 33 escursioni a terra. I porti di imbarco sono: Sokhna Port e Safaga, in Egitto, per visitare Hurghada e Luxor; Gedda, in Arabia Saudita, per Al-Ula e Yanbu; poi Aqaba, in Giordania, per Petra. Itinerari tra spiagge e siti archeologici.

I viaggiatori possono scegliere il loro itinerario preferito per una crociera sul Mar Rosso, tra Egitto, Giordania e Arabia Saudita

Alla crociera vera e propria, è possibile aggiungere un soggiorno di due notti al Cairo, per visitare la città e i suoi monumenti. Il programma si chiama Stay&Cruise e prevede 9 notti complessive: le 2 al Cairo e le 7 sulla nave da crociera.

Nel programma di escursioni, si segnala la tappa di 13 ore al porto di Sokhna, per permettere di visitare la Grande Piramide di Giza. Ogni porto offre un programma di escursioni a terra, per un totale di 33, come abbiamo detto, che consentirà ai croceristi di scoprire ed esplorare luoghi e attrazioni spettacolari in questa incredibile parte di mondo.

Invece, per chi vuole provare il brivido della crociera in Antartide, ci sono i viaggi a bordo della nave Silver Endeavour. Sempre MSC, poi, organizza crociere in Groenlandia.

Mentre la scorsa estate sono stati inaugurati i viaggi della Wonder of the Seas, di Royal Caribbean, la nave da crociera più grande del mondo. Dopo i viaggi nel Mediterraneo, da novembre 2022 la nave viaggerà tra l’Atlantico e il Mar dei Caraibi, con partenza da Port Canaveral, in Florida.