Questo animale si sposa e divorzia esattamente come gli esseri umani

In natura esistono degli animali monogami: un albatro, ad esempio. Ma che alcuni di essi decidano di divorziare come noi esseri umani non ce lo saremmo aspettati!

La vita di coppia non è mai semplice e decidere di vivere una vita monogama, per di più sancita da matrimonio, è biologicamente parlando una sorta di usanza che abbiamo solo noi esseri umani.

Tuttavia nel Regno animale ci sono degli esemplari di uccelli che sono monogami e scelgono una compagna o un compagno che poi lo accompagnerà fino alla morte. Eppure, anche in questo caso c’è il rischio che possa avvenire un divorzio esattamente come succede a noi esseri umani. Ma di che animale stiamo parlando?

L’albatro è monogamo: ma esiste il “divorzio”

L’animale che si comporta e vive un rapporto di coppia in maniera così simile a quello di noi esseri umani è l’albatro. Insieme alla sua compagna o il suo compagno, questi animali sanciscono una vera e propria relazione che generalmente può durare tutta la vita (che nel caso dell’albatro è lunga generalmente fino a cinquant’anni). Questo comportamento di monogamia non è così unico nel mondo degli animali. Quello che però stupisce è che l’albatro, esattamente come noi, può divorziare.

Perché due esemplari si possono lasciare?

È un evento raro, ma un team di ricercatori è riuscito a scoprire che alcuni maschi – generalmente quelli più timidi e meno estroversi nei comportamenti – sono a rischio di divorzio e quindi di perdere la compagna che hanno scelto per tutta la vita.

Quello che stupisce tutti i ricercatori è la volontà della compagna dell’albatro di cambiare partner, ma soprattutto è la prima volta che si può presagire quando fra una coppia di animali ci potrà essere una sorta di separazione.

Per capire se un esemplare è timido oppure no, il team di ricercatori ha generalmente provato una tecnica semplice. Si sono avvicinati alle colonie e hanno notato quali esemplari maschi di albatros riescono a essere più tranquilli e quelli che invece si agitano prima. Studiando quindi questo comportamento si riesce a capire quali animali sono più a rischio divorzio degli altri!

Sarebbe bello si potesse usare questa tecnica anche fra noi esseri umani non è vero? Forse potremmo correre ai ripari con anticipo e salvare tanti amori.