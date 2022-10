Golosi di tartufo? Ecco le fiere che non potete perdere questo autunno: direzione Marche!

By

Tra le sagre di autunno alcune delle più amate sono quelle dedicate al tartufo, una specialità tutta italiana. Numerosi sono gli eventi in programma in tutta Italia. Non solo eventi ma veri e propri itinerari di viaggio, gastronomici e culturali.

Tra le regioni italiane dove si tengono sagre e fiere sul tartufo, le Marche propongono diversi eventi golosi e imperdibili.

A questo tipico prodotto autunnale sono dedicate manifestazioni di importanza nazionale, nei medi si ottobre e novembre, che si svolgono nelle cittadine e nei borghi storici della regione. Un modo per gustare una specialità golosa e ricercata e allo stesso tempo scoprire luoghi incantevoli, tra bellezze artistiche e naturali. Di seguito le fiere dedicate al tartufo nelle Marche da visitare.

Tante sono le sagre del tartufo che si svolgono in autunno nelle Marche. Qui vi segnaliamo quelle da non perdere quest’anno. Gli appuntamenti da segnare in agenda.

Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, Sant’Angelo in Vado (Pesaro-Urbino), 8-9, 15-16, 22-23, 30 ottobre. Nei weekend di ottobre, nel caratteristico borgo medievale di borgo medievale torna il grande evento dedicato al tartufo bianco con un’edizione rinnovata. Tra degustazioni di piatti tipici a base di tartufo e acquisti nei mercatini, la manifestazione è anche l’occasione per visitare il borgo e il suo territorio, alla scoperta del suo patrimonio architettonico, archeologico e naturalistico. In programma anche stand dedicati all’artigianato, mostre. eventi culturali, spettacoli e tante attività per bambini.

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna (Pesaro-Urbino), 23, 29, 30 e 31 ottobre e 1, 5, 6, 12 e 13 novembre 2022. Si tratta della manifestazione dedicata al tartufo più importante delle Marche e la più conosciuta a livello nazionale. L’evento è un importante appuntamento per la promozione e la commercializzazione del Tartufo Bianco a livello nazionale e internazionale. Infatti Acqualagna è la sede di raccolta dei 2/3 dell’intera produzione nazionale. Nella piazza principale della cittadina sarà allestito il mercato per la vendita del tartufo fresco. I visitatori avranno a disposizione anche stand gastronomici, mercatini di artigianato e altri prodotti gastronomici, eventi culturali, mostre spettacoli, caccia al tartufo per bambini e famiglie, incontri con chef e cooking show.

Diamanti a Tavola, Amandola (Fermo), 5-6-12-13 novembre 2022. Questo evento è dedicato al Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini. Accanto al tubero, potete assaggiare anche altri prodotti tipici dei Monti Sibillini. Partecipare all’evento permetterà anche di visitare un borgo splendido, pieno di meraviglie architettoniche, immerso in un paesaggi naturale da togliere il fiato. A Piazza Umberto I si trova un belvedere con una vista a 360 gradi sul Parco Nazionale dei Sibillini.

