Resiste a temperature altissime e bassissime: questo grosso animale può vivere ovunque!

Per sopravvivere al freddo che si preannuncia dovremo soffrire questo inverno per via del caro bollette forse c’è un animale da cui dovremo prendere spunto: l’ippopotamo.

Dimentichiamo le immagini che abbiamo di questo animale al caldo e alla ricerca di refrigerio nelle pozze fangose. L’ippopotamo vive benissimo sia al caldo e che al freddo e pare possa sopportare tranquillamente anche temperature che si aggirano intorno allo 0°.

In barba a chi dice che gli ippopotami sono animali un po’ buffi e che sembrano non spiccare per spirito di adattamento. In realtà questi animali sono in grado di sopravvivere in situazioni climatiche molto diverse tra loro: dal caldo afoso al freddo pungente.

Dove vive l’ippopotamo? Pronti alla sorpresa?

Se volete scoprire dove abitano gli ippopotami sappiate ad esempio che alcuni esemplari si trovano ancora nella Valle del Nilo, ma non valicano il confine del Sudan. Li troviamo poi nella Repubblica Sudafricana mentre è praticamente sparito dal Sahara. Il motivo è legato a doppio filo con il cambiamento climatico e con la presenza dell’uomo.

Altra location unica dove vedere gli ippopotami è l’isola di Mafia. Un nutrito gruppo di questi animali ha infatti attraversato un bel po’ di mare aperto per stanziarsi qui, nel cuore dell’Oceano Indiano. In tutte queste aree gli ippopotami, nei territori più interni, può sopravvivere fino a 2000 metri di altitudine sembra che riesca a sopportare bene anche gli zero gradi che ci sono soprattutto al mattino nella stagione secca.

Perché la sua presenza in natura è fondamentale?

Ma oltre ad adattarsi a diversi climi, l’ippopotamo è un animale la cui presenza contribuisce alla varietà faunistica locale. Il suo sterco infatti è concime per le praterie o per i fondali dei fiumi e le creature che popolano queste zone hanno moltissimi nutrienti nuovi. Inoltre, poiché l’ippopotamo mangiando strappa l’erba, aiuta ad evitare gli incendi nelle zone più aride e secche.

Gli ippopotami sono molto feroci

Non bisogna però dimenticare un lato piuttosto particolare che caratterizza l’ippopotamo: è un animale molto aggressivo anche se è erbivoro. Insieme al bufalo infatti è uno di quegli animali feroci che, per le popolazioni africane ad esempio, è un vero e proprio pericolo. Soprattutto in acqua dove questo animale si muove con una velocità inaspettata.

Vi abbiamo regalato un nuovo sguardo sull’universo degli ippopotami non è vero?