Le ultime notizie da conoscere: un’altra fantastica meta di viaggio elimina tutte le restrizioni anti-Covid. Tutte le informazioni utili.

Prosegue la cancellazione delle restrizioni sanitarie di prevenzione dei casi di Covid-19 da parte dei Paesi meta di viaggio. Questa volta tocca a un’altra importante destinazione.

Niente più obblighi di vaccinazione né di tampone negativo. Da ottobre si entra liberamente anche in Marocco. Il Paese nordafricano, popolare meta turistica, ha deciso di rimuovere tutte, o quasi, le limitazioni anti-Covid all’ingresso sul suo territorio.

Sicuramente ha eliminato le misure più restrittive, quelle che finora hanno scoraggiato diversi turisti dal viaggiare nel Paese. Restano solo poche misure residuali, delle formalità ma niente più vaccino o tampone. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere per viaggiare in Marocco.

Dall’inizio del mese di ottobre, il governo del Marocco ha rimosso le restrizioni sanitarie all’ingresso del Paese previste per gli arrivi dall’estero. Dunque, per visitare il Marocco i turisti stranieri non dovranno più presentare il certificato vaccinale o in alternativa il test molecolare negativo effettuato prima della partenza.

Per entrare in Marocco, i turisti dovranno solo compilare la Fiche sanitaria del passeggero, il Passenger Form online da scaricare dal sito web di ONDA. Il modulo va scaricato e compilato prima della partenza e va presentato al momento dell’imbarco in aereo.

Per restare sempre aggiornati su regole di viaggio in Marocco, la Farnesina raccomanda di consultare regolarmente i siti ufficiali dei Ministeri marocchini (Esteri, Salute, Turismo) o e il sito ufficiale dell’Ufficio Nazionale degli Aeroporti, ONDA, per tutti gli aggiornamenti.

In ogni caso, consultate sempre la pagina specifica dedicata al Marocco sul portale Viaggiare Sicuri del nostro Ministero degli Esteri. Dove troverete tutti i riferimenti utili.

Tra i Paesi del mondo che hanno eliminato o ridotto fortemente le restrizioni anti-Covid per i turisti internazionali, ricordiamo il Giappone che ha finalmente riaperto ai viaggiatori individuali e ha rimosso l’obbligo di visto per chi proviene da Paesi già esentati dal visto prima della pandemia. Per entrare in Giappone, comunque, serve ancora la vaccinazione completa o in alternativa il tampone molecolare negativo.