Da sapere: Cremona celebra la sua specialità gastronomica con un imperdibile festival goloso. Tutte le informazioni utili.

La città di Cremona è una delle mete gastronomiche imperdibili d’Italia. La specialità che tutti conoscono è il torrone, dolce natalizio che qui si trova tutto l’anno, ma non è l’unica. Accanto a tanti gustosi piatti tradizionali, Cremona è molto famosa anche per il suo salame, che è un prodotto IGP.

Al Salame Cremona è dedicato un festival gastronomico, che torna quest’anno per la quarta edizione, in programma in città nel weekend dal 7 al 9 ottobre.

Un evento da non perdere per tutti gli amanti del tipico salame italiano e anche un’occasione imperdibile per visitare una bellissima città storica, ricca di palazzi antichi e monumenti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel secondo weekend di ottobre, tutti a Cremona per partecipare alla Festa del Salame, il festival goloso organizzato dal Consorzio di Tutela Salame Cremona Igp e che si svolgerà nel centro storico della città.

Nei giorni del festival sono in programma degustazioni presso gli stand gastronomici, mercatini dove acquistare il salame, cooking show, conferenze, incontri con personaggi famosi, concorsi, eventi culturali, spettacoli, laboratori per bambini e tanto altro.

Gli eventi in programma

Tra i primi appuntamenti del festival ci sarà disfida dei salami lombardi, una competizione gastronomica tra agriturismi del territorio con la degustazione dei migliori salumi da loro prodotti. Una giuria di esperti e gourmet assegnerà la vittoria all’agriturismo che avrà preparato il migliore salame artigianale.

In programma l’assegnazione del premio “Ambasciatore del Gusto”, riconoscimento che ogni anno premia un personaggio del mondo della gastronomia che si è distinto nel suo campo e nella promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Quest’anno il premio andrà al critico gastronomico Edoardo Raspelli, volto televisivo, autore e giornalista del settore food.

Da non perdere, poi, l’omaggio a Ugo Tognazzi, il celebre attore, nativo di Cremona, appassionato ed esperto gastronomo. Per la Festa del Salame sarà dedicato all’attore un piatto speciale il “Boccone di Tognazzi” (“bucon de Tugnaz“), realizzato dallo chef Achille Mazzini dell’enogastronomia Mazzini.

Per i più piccoli sono previsti giochi a tema, come il tiro al salame, con cui i partecipanti potranno misurare la loro destrezza e precisione lanciando degli anelli che dovranno raggiungere la base di diverse tipologie di salami. I vincitori riceveranno in premio un gustoso salame.

Ulteriori informazioni sul sito web della Festa del Salame di Cremona.

Infine, ricordiamo anche che dal 14 al 16 ottobre è in programma a Mantova il Festival della Sbrisolona, con tanti dolci golosi.