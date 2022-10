By

Tutto quello che dovete sapere sui viaggi nel tempo: ecco i luoghi da cui partire. Mete da sogno per riscoprire la nostra storia. Tutte le informazioni utili.

Sognate un viaggio indietro nel tempo? Alla scoperta di epoche lontane? Alcuni luoghi del mondo vi offrono questa opportunità senza bisogno di macchina del tempo.

Sono i luoghi storici, quelli che hanno mantenuto intatte le testimonianze dei tempi passati, gli edifici antichi, i templi, palazzi e tutto quello che è capace di catapultarci in un’altra epoca anche restando nella nostra.

Sono tanti i luoghi del mondo che offrono la straordinaria esperienza di “viaggi nel tempo“. In Italia ne abbiamo una straordinaria offerta. Ecco quali sono da visitare.

Viaggi nel tempo, ora si può: ecco i luoghi da cui partire

Imparare a conoscere la storia antica dell’umanità è fondamentale per comprendere chi siamo, da dove veniamo e dove andremo. Nel mondo, aree e parchi archeologici, templi antichi, necropoli, complessi ipogei e vestigia di antiche città ci aiutano in tutto questo.

Alcuni luoghi più di altri, tuttavia, sono in grado di offrirci una straordinaria lezione di storia e di regalarci allo stesso tempo un vero e proprio viaggio nel tempo, trasportandoci in mondi perduti.

Il sito web britannico Compare the Market, specializzato nella comparazione dei prezzi delle assicurazioni di tutti i tipi, anche di viaggio, ha stilato una sua classifica di 49 destinazioni del mondo ideali per i viaggi storici. Si tratta di mete di viaggio ricche di monumenti e testimonianze storiche, appunto, da visitare per “viaggi nel tempo”.

La classifica prende in considerazione diversi parametri, come la presenza di siti storici, il numero dei musei, monumenti, punti di riferimento, aree storiche pedonali, indice di sicurezza e costo di un taxi. Dalla valutazione di questi parametri è uscita la classifica delle migliori città del mondo per un viaggio nella storia. Ecco quali sono.

Pechino. La capitale della Cina si piazza al primo posto per il suo immenso patrimonio storico e artistico e per il numero più elevato di siti Patrimonio Unesco. Su tutti spicca naturalmente la Città Proibita. Pechino, inoltre, offre molti taxi a prezzi convenienti. Roma. La Città Eterna non poteva non essere sul podio delle mete di viaggio storiche migliori al mondo. Ci accontentiamo anche del secondo posto, che comunque riconosce il grande valore del patrimonio archeologico e monumentale di Roma. La Capitale è stata premiata anche per il numero più elevato di aree pedonali in luoghi storici. Praga. Al terzo posto si piazza la capitale della Repubblica Ceca, altra città di grande fascino e ricchissima di storia e monumenti, cuore dell’Europa orientale. Praga è stata premiata soprattutto per l’alto numero di musei e anche per le aree pedonali storiche.

Un podio, ti tutto rispetto, al di sotto del quale troviamo le città di Tokyo e Parigi, rispettivamente al quarto e quinto posto. La capitale del Giappone è stata premiata per il numero più elevato di musei, ne ha ben 923, e per il maggior numero di siti storici. Mentre la capitale di Francia ottiene il riconoscimento per il numero di monumenti e attrazioni, ne offre la cifra record di 1.157.

Per il vostro viaggio nel tempo e nella storia dovete fare solo la vostra scelta.

