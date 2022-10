Test Personalità | Il turista che ti assomiglia svela cosa cerchi nella vita

By

Fai questo test della personalità: il turista con cui ti identifichi ti svelerà cosa cerchi davvero nella vita per essere felice.

Perché si viaggia? Le risposte a questa domanda possono essere tante, ma quando non si viaggia per lavoro il motivo principale per cui viaggiamo è fare nuove esperienze e rompere la routine.

Il modo in cui ci immaginiamo mentre facciamo un viaggio, ma anche le attività che preferiamo svolgere quando siamo turisti ci dicono moltissimo della nostra personalità e ci spiegano anche cosa cerchiamo davvero nella vita, anche se non sempre ce ne rendiamo conto.

Test Personalità | Quale turista ti rappresenta meglio?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo testo dovrai soltanto scegliere l’immagine del turista che ti rappresenta meglio, o meglio la figura che svolge le attività che anche tu ami svolgere quando sei in viaggio di piacere. Dopo aver fatto la tua scelta leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più su di te!

A – TURISTA RILASSATO

Questo turista è il più rilassato tra quelli che abbiamo proposto. Il suo obiettivo principale è godersi la vacanza e trascorrere più tempo possibile senza fare assolutamente nulla.

Se è questo il turista che ti rappresenta meglio e significa che quello che cerchi nella vita è la tranquillità totale.

Ci sono persone che si sentono felici e realizzate solo quando lavorano tantissimo, hanno molti obiettivi da raggiungere e tanti impegni settimanali da rispettare.

Ci sono altre persone però con il tuo stesso carattere, cioè persone che amano i ritmi lenti e rilassati, che preferiscono dedicare tempo agli amici, al divertimento e alla spensieratezza.

Questo test ha rivelato che, per essere davvero felice, dovresti lasciarti alle spalle tutti i miti del successo a tutti i costi e non farti influenzare da quello che la società vorrebbe importi: vivi secondo le tue regole e i tuoi ritmi! L’importante è essere soddisfatti della propria vita!

B – TURISTA ESPLORATORE

Ci sono persone che vanno in viaggio per allargare i propri orizzonti, fare nuove esperienze e scoprire posti nuovi.

Se anche tu sei questo tipo di persona e quando sei in viaggio non vedi l’ora di esplorare nuovi città o addirittura nuovi continenti, significa che per te il senso della vita consiste nell’allargare le tue conoscenze.

Per trasformarti in una persona davvero infelice e priva di entusiasmo non dovrai fare altro che incastrare te stesso in una monotona routine casa – lavoro. Diventerai presto l’ombra di te stesso!

Se invece vuoi vivere una vita piena cerca di mantenere sempre uno spazio di creatività nella tua routine, così da poter esprimere liberamente il tuo vero io ma anche tutte le tue potenzialità.

C – TURISTA FASHIONISTA

Ci sono persone che aspettano con impazienza l’arrivo delle ferie per trasformare ogni uscita in una piccola sfilata di moda. Il loro obiettivo è cambiare quanti più outfit possibile ogni giorno, essere sempre al top della forma e farsi fotografie super glamour.

Se hai scelto questo tipo di turista significa che sei una persona che ha bisogno di essere al centro dell’attenzione e che quando non lo sei, o non ricevi abbastanza apprezzamento dalle altre persone intorno a te, ti senti un po’ appassire.

Non si tratta necessariamente di un difetto: le persone che vogliono apparire sempre al meglio sono anche le persone con un fortissimo senso estetico e anche con la profonda consapevolezza del proprio valore.

Per essere felice nella vita dovrai sempre fare in modo da non farti “mettere nell’angolo” dalle altre persone.

D – TURISTA FOTOGRAFO

Il turista fotografo è quello che passa il viaggio ad accumulare ricordi e a testimoniare con uno scatto anche i particolari apparentemente insignificanti del suo viaggio.

Sembra attratto da ogni piccola cosa, è in grado di apprezzare la bellezza in ogni sua forma e ha anche una profonda sensibilità, tanto da sentire in maniera molto profonda tutte le esperienze che matura nel corso di ogni singolo viaggio.

Se questo è il turista che ti rappresenta meglio per essere felice hai bisogno di poter esprimere tutta la tua sensibilità con le persone che ti circondano. Spesso tendiamo a non mostrare apertamente i nostri sentimenti per paura di essere feriti: per essere felice dovresti circondarti di persone fidate e che ti capiscano, senza giudicarti male!