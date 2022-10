Il birrificio più famoso al mondo diventa una spa di lusso: bisogna proprio andarci!

L’ex birrificio di Copenaghen, tra i più famosi al mondo, è stato convertito in una spettacolare SPA di lusso che devi assolutamente visitare. Scopriamo perché è così suggestiva.

Un birrificio storico per la città di Copenaghen, il Carlsberg, convertito da AIRE Ancient Baths in una Spa di lusso tra le più belle in assoluto. Le cisterne in cui si conservava un tempo il malto oggi sono vere e proprie piscine con acqua salata.

La fabbrica danese ha subito una trasformazione completa e oggi è dotata di ogni possibile comfort con un centro benessere enorme e spettacolare.

L’ex birrificio diventa Spa di lusso

Nello specifico la Spa si sviluppa nei sotterranei del birrificio quindi dove avveniva la produzione vera e propria. Ci sono esperienze di ogni tipo, molto particolari e introvabili nelle tradizionali Spa. Si va dall’Himalayan Salt Experience dove fare il bagno nell’acqua salata a circuiti con varie temperature, bagno turco, piscine classiche, aromaterapia. Insomma non manca nulla. All’interno niente cellulari e niente foto, tutto è pensato per il benessere quindi l’atmosfera è di assoluto relax.

La parte esterna è rimasta la stessa, richiama ancora la zona industriale con i monumentali elefanti. Dopotutto questa è un’area storica di grande valore. La Carlsberg, una delle birre più famose al mondo fondata nel 1881 oggi ha lasciato il posto all’AIRE Ancient Baths. Complessivamente la struttura è ispirata ai classici bagni termali romani, la Spa è comunque molto lussuosa ed è stata costruita convertendo ogni struttura per il centro benessere. Tutto è buio, solo illuminato dalle candele e questo crea ancora di più quel comfort e quell’ambiente di relax e benessere che viene proposto.

L’azienda venne fondata da J.C. Jacobsen nel 1847 e sono stati sfruttati al meglio per la costruzione di questo tempio del benessere. L’obiettivo dell’AIRE è proprio recuperare edifici storici di valore, a New York ad esempio la Spa è stata costruita nella fabbrica tessile, a Siviglia è stata realizzata in un palazzo di cinque secoli.

La presentazione sul sito non lascia spazio a dubbi: “AIRE Ancient Baths è un concetto unico dedicato ad aiutare il corpo e la mente a disconnettersi. Un’esperienza in cui il tempo non esiste. Ispirandosi alle tradizioni balneari delle antiche civiltà, l’AIRE Experience si svolge in edifici storici, edifici con un’anima. Entra nell’atmosfera di pura magia e raffinatezza che abbiamo creato per te e goditi il ​​calore dei bagni termali e dei nostri esclusivi massaggi e rituali a lume di candela”.

C’è una grande attenzione per ogni dettaglio, per la privacy e anche per coccole di lusso ad ogni cliente. Un ingresso singolo ha il costo di circa 100 euro, si può acquistare direttamente dal sito internet (i prezzi sono espressi in moneta locale). Scopri le migliori mete per i trattamenti benessere.

In alternativa si possono acquistare anche dei pacchetti con i vari trattamenti e massaggi da fare sul posto oppure per un percorso romantico di coppia. Tra tutti i rituali possibili c’è anche il bagno nel vino da 180 minuti, tra i più cari per la Spa, quasi 800 euro per 2 persone per il percorso completo da due ore e trenta minuti.