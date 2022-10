Pronti a volare da Londra a New York in 80 minuti? Ecco come e quando lo faremo

Volare da Londra a New York in 80 minuti? Non è un sogno, ma un progetto concreto di un jet supersonico pazzesco.

Raggiungere mete e destinazioni molto lontane da noi in poco tempo è un sogno. Pensate allora a quanto potrebbe essere bello raggiungere New York in 80 minuti partendo da Londra.

Ebbene, quello che fino ad oggi sembrava un sogno, forse sta per diventare realtà grazie a nuovi finanziamento nel mondo della scienza degli aerei supersonici.

Il progetto dell’aereo che collega Londra e New York in 80 minuti

Come riporta Il Corriere, infatti, sembra che si stia tornando a parlare di aerei supersonici che potrebbero collegare Londra e New York in soli 80 minuti superando anche la velocità de suono.

Una società infatti ha da poco presentato il progetto di un Hyper Sting, un aereo jet in grado di volare fino a 4000 kilometri orari. Solo parole? Per ora. Ma sembra che le aziende americane interessante nel progetto ci siano e siano anche parecchie. Del resto, sempre come riporta il Corriere, sembra che secondoil progettista spagnolo Oscar Viñals dell’azienda Yanko Design questo Hyper Sting potrebbe veramente funzionare. Grazie anche a nuove tecnologie come un reattore nucleare a fusione fredda.

Il Concorde: il primo jet supersonico

La storia legata alla velocità nel mondo degli aerei è antica. Il primo jet supersonico lo ritroviamo nel 1976, era il Concorde dismesso poi nel 2003 dopo un terribile incidente. Da allora sembra che il progetto si sia un po’ fermato, ma le aziende non hanno mai smesso di lavorare sull’idea di aerei velocissimi in grado di superare la velocità del suono.

E i Boom Supersonic?

Intanto però aspettiamo gli aerei di Boom Supersonic che potrebbero collegare Londra e New York in sole tre ore e mezza. Teoricamente i primi voli sono attesi per il 2029 e all’interno di questi jet futuristici ci sarebbe posto per massimo 88 passeggeri, gli unici in grado di sostenere un prezzo del biglietto che sembra essere tra i 5.000 ai 7.000 dollari.

L’idea è bella, ma poi concretamente voi ve la sentireste di viaggiare a queste velocità? Salireste su un aereo supersonico che vi porta da Londra a New York in 80 minuti?