Altro che tropici: tra le città più calde del mondo ce n’è anche una italiana!

Voglia di sole e caldo? Non bisogna andare molto lontano. Tra i luoghi più infuocati infatti c’è anche l’Italia, in particolare una città. Scopriamo qual è e quali sono le mete più calde del pianeta.

La città più calda in Europa si trova proprio in Italia, nessuno lo avrebbe mai detto eppure questo primato è proprio nostrano. Ma non è l’unico punto molto caldo dove andare per chi sogna temperature molto bollenti tutto l’anno.

Ci sono destinazioni in giro per il mondo che sono particolarmente torride, alcune prevedibili ma altre assolutamente inaspettate. Per gli amanti del caldo sono certamente le mete da non perdere.

Le città più calde della Terra

Furnace Creek è in assoluto la città più calda al mondo, si trova nella Death Valley in Iran e ha raggiunto la temperatura record più elevata mai ottenuta prima. Al secondo posto, tra le città più calde della terra c’è Mitribah in Kuwait, poi Bassora in Iraq, Turbat in Pakistan e Ourgla in Algeria. Segue proprio l’Italia che si piazza al sesto posto. Seguita da Aziziyah in Libia, Quiriyat in Oman, Dasht e Lut in Iran e Bandar Mahshahr in Iran.

In Italia la temperatura più calda mai raggiunta riguarda proprio la Sicilia, Siracusa infatti è risultata la città europea dove si è avuto il caldo più forte di sempre, arrivando ad una temperatura record proprio nel 2021. Un’ondata di questo tipo in Italia non si era mai raggiunta, complice il cambiamento climatico in atto. Nella classifica però non ci sono altre città europee, l’unica è proprio l’Italia.

A Furnace Creek la temperatura registrata più elevata di sempre è di 56.7° ma la media degli ultimi anni è stata di qualche grado più bassa, 54.4°. A Mitribah invece la temperatura più elevata risale al 2016 quando sono stati percepiti 53.9°, a Bassora invece all’aeroporto sono stati rilevati sempre nel 2016 53.9° gradi, a Turbat in Pakistan la temperatura nel 2017 è stata di 53.7°, a Ouargia nel deserto del Sahara nel 2018 il picco è stato di 51.3°.

A Siracusa la temperatura più elevata è di agosto 2021 con 48.8 gradi, con una temperatura così rovente mai registrata né in Italia né tanto meno in Europa. Scopri quali sono le città italiane più calde in assoluto. In Libia a Aziziyah si è registrata una temperatura di 58° in passato e regolarmente di 48° recentemente. Nel Quriyat in Oman la temperatura è arrivata a 42.6° in piena notte.

Temperature simili sono particolarmente insidiose ma per gli amanti del caldo invece sarà sicuramente diverso. Per visitare una delle mete più calde infatti, non bisogna nemmeno allontanarsi troppo.