Dove come e perché fare i bagni di sole anche in inverno (e sì, le lucertole hanno ragione!)

Bagni di sole tutto l’anno! Prendiamo spunto dagli animali e godiamoci i raggi solari perché fa bene al corpo!

Prendere il sole fa bene. Ovviamente proteggendo la nostra pelle dai raggi solari più pericolosi, ma fare i cosiddetti bagni di sole è un must. In estate ci viene più facile e immagazziniamo una buona dose di Vitamina D, ma anche in inverno non dovremmo dimenticarci di goderci un po’ di raggi solari e prendere spunto dagli animali.

Pensate ai rettili stanno ore e ore al sole per immagazzinare energia, scaldarsi e – fate bene attenzione – proteggersi dalle malattie!

I bagni di sole per gli animali sono fondamentali e noi dovremmo imparare

I bagni di sole negli animali sono piuttosto comuni. Come riporta il National Geographic tutti abbiamo in mente l’immagine delle lucertole sdraiate al sole e di altri rettili che si godono il calore. Ma non sono gli unici. Diversi studi hanno infatti provato che anche le rane, le farfalle e gli ippopotami si rilassano stando al sole. Come loro anche moltissimi uccelli, ma perché questa attività? Cosa si nasconde dietro a questo comportamento?

Secondo gli scienziati ci sono diversi fattori che ci fanno capire come i bagni di sole siano un bene per gli animali e, perché no, in alcuni casi anche per noi.

Termoregolazione : alcuni animali che non sono in grado di mantenere una temperatura corporea stabile grazie al proprio metabolismo, come facciamo noi esseri umani, stanno al sole per mantenere sotto controllo la propria temperatura. È un comportamento comune soprattutto a molti animali a sangue freddo come i rettili, ma anche alcuni pesci come il Mola Mola o pesce luna che risale in superficie proprio per godersi un po’ di tepore solare. Allo stesso tempo esistono animali che, anche se riescono a termoregolarsi autonomamente, preferiscono scaldarsi al sole per risparmiare energie metaboliche. Proprio come il lemure, lo stambecco, il topo marsupiale…

secondo altri ricercatori gli animali amano stare al sole anche per curare alcune problematiche. Alcuni uccelli si fanno i bagni di sole per liberarsi dai parassiti, insetti come la Boisea rubrolineata invece si godono i raggi solari per prevenire le infezioni perché stando al sole producono dei componenti chimici che li proteggono dalle malattie. Integrare la dieta: sempre secondo i ricercatori e gli scienziati, alcuni animali sfruttano i bagni di sole per integrare alcune vitamine importanti che non assumono magari nella dieta. Il camaleonte infatti sta al sole per aggiungere vitamina D rispetto a quella che assume dal cibo.

E noi esseri umani?

Anche a noi esseri umani esporci al sole fa bene. Il motivo principale è da ricercarsi, un po’ come per il camaleonte, nella Vitamina D che si sintetizza tramite l’esposizione solare. Regola il metabolismo di calcio e fosforo, favorisce la produzione di peptidi che sono antimicrobici, regola la funzione immunitaria.

Insomma, fare i bagni di sole non è un bene solo per gli animali, ma è una buona idea anche per noi. Ma non dimenticate la crema solare!