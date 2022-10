Gli orsi polari sono diventati verdi! Com’è potuto accadere?

Non è uno scherzo e nemmeno una follia costruita ad hoc per attirare l’attenzione. Questi orsi polari sono verdi veramente, ma non è una condizione irreversibile.

L’orso polare è uno di quegli animali che, più di altri, viene messo al centro di campagne di sensibilizzazione per lo scioglimento dei ghiacciai. Ma vedere gli orsi polari di questo colore assurdo non è stata una trovata di marketing.

Niente Photoshop o altro, è la verità. Gli orsi polari per un momento hanno abbandonato la loro classica colorazione bianco neve e sono diventati verdognoli.

Il caso degli orsi polari verdi

È successo diversi anni fa, ma non è un evento che non potrebbe accadere di nuovo, anzi. All’poca, tre orsi polari che vivevano nel giardino zoologico di Nagoya, in Giappone, sono diventati verdi. Chiaramente i turisti e i visitatori si sono allarmati, come è successo in un primo momento anche ai lavoratori della struttura. Ma tutto si è spiegato rapidamente. Nessuna malattia, né atti vandalici sulla pelle di questi poveri animali indifesi. Gli orsi polari verdi se la sono letteralmente cercata.

Come mai sono diventati verdi?

La spiegazione del colore verde del manto degli orsi polari è da ricercarsi in un semplice tuffo in un laghetto dello zoo pieno di alghe. Ma non possiamo nemmeno dire che si siano “tinti”. In realtà non tutti sanno che i peli dell’orso non sono bianchi ma trasparenti. Sono cavi e traslucidi che riflettono la luce del sole. Quindi basta anche una minima parte di colore verde, come quello delle alghe, per far sembrare che l’orso polare abbia cambiato colore!

Mistero risolto insomma: gli orsi polari verdi, non sono stati “dipinti”, né, fortunatamente sono malati. Hanno deciso solo di tuffarsi in un laghetto un po’ troppo pieno di alghe e rimanerci a mollo per un po’. La situazione però è reversibile e con il passare del tempo gli orsi polari torneranno bianchi.