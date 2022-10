L’hotel più incredibile d’Europa? Si trova proprio in Italia

By

L’hotel più incredibile d’Europa si trova in Italia e a dirlo non sono esclusivamente gli utenti ma anche i prestigiosi riconoscimenti ricevuti. Scopriamo dove si trova e perché devi andarci il prima possibile.

Questo hotel ha ricevuto molti riconoscimenti, tra cui la prestigiosa statuetta dei World Travel Awards che sono considerati alla stregua degli Oscar nell’ambito del turismo. Quindi una rilevanza veramente importante che lo ha classificato come migliore green hotel di tutta Europa.

La struttura è fra i pochi carbon free in tutto il continente, quindi è in grado di coprire ogni fabbisogno energetico in modo diretto attraverso l’utilizzo di energia che viene autoprodotta. Questo vale per tutto dagli impianti interni a quelli esterni, dalle piscine alle saune.

L’hotel migliore d’Europa è italiano

Siamo in Trentino Alto Adige e l’hotel migliore d’Europa è il Naturhotel Leithlhof di San Candido che, grazie al suo proprietario, è riuscito a cambiare completamente i suoi consumi con una propria centrale termoelettrica. L’hotel è un 4 stelle superior che ha fatto della sostenibilità il suo punto di forza ma anche di differenza. La struttura è molto ricercata, tanto nell’architettura quanto nell’offerta gastronomica. Ideale per chi ama il wellness con Spa di duemila metri quadri, servizi per il benessere, vasca idromassaggio, bagno turco, sauna. Alcune camere affacciano direttamente sulle montagne, la struttura si trova a San Candido a 800 metri dalle piste da sci.

Gli ospiti possono utilizzare tutti i servizi, c’è anche una stupenda terrazza, il noleggio bici e deposito sci. Anche la gastronomia ha una rilevanza degna di nota, il ristorante infatti propone dei piatti speciali con le specialità del posto ed ha un’ottima carta dei vini.

Il Leitlhof vanta, tra le altre cose, una fattoria biologica con un allevamento di bovini che permette di rispettare i ritmi degli animali in totale libertà. Tutta la zona è resa ancor più bella dai fitti boschi e dalle montagne che sono molto affascinanti, c’è una grande diversità tra flora e fauna e questa varietà permette di assaporare l’essenza della natura.

Questo hotel è l'ideale per un percorso di relax e benessere ma anche per coloro che amano sciare poiché i pacchetti che è possibile scegliere includono ovviamente anche vari tipi di sport, dal più semplice al più complesso, in base alla propria esperienza.

Una struttura fantastica che è un vanto per l’Italia e che continua a guardare avanti per ottimizzare l’offerta per il cliente.