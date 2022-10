Proposte di viaggio: ecco le città europee spettacolari in autunno, le devi vedere adesso. Tutte le informazioni utili.

L’autunno è una stagione che offre innumerevoli opportunità di viaggio. Dagli eventi tipici di stagione, legate ai nuovi prodotti della terra, allo spettacolo del foliage in giardini e parchi, fino ai numerosi eventi culturali e spettacoli che animano le grandi città.

Se cercate un viaggio in una bella città dove godervi questa stagione dal clima ancora mite, tra lo spettacolo dei colori caldi e la vivacità di iniziative culturali, manifestazioni e divertimento, allora l’Europa ha davvero tantissimo da offrirvi.

Qui di seguito vi proponiamo alcune delle città europee più belle e vive in autunno. Ecco dove andare in questo momento.

Le città europee spettacolari in autunno: le devi vedere adesso

Alla scoperta delle meraviglie del Vecchio Continente nella stagione dei colori caldi del foliage, dei grandi eventi e spettacoli, tra bellezze architettoniche, mostre d’arte, shopping e divertimento nei locali di tendenza. Vi proponiamo le città europee da visitare questo autunno.

Berlino. La capitale tedesca è la città europea con una delle più vaste offerte di eventi culturali, spettacoli e divertimento, durante tutto l’anno. Passeggiare per le sue strade e piazze famose, nella vivacità quotidiana, tra monumenti imponenti e vetrine scintillanti vi offrirà tante occasioni di svago e apprendimento. Soprattutto non dovete perdervi i fantastici colori d’autunno nei parchi berlinesi, a cominciare dall’immenso e magnifico Tiergarten, dove ammirare uno dei foliage più spettacolari d’Europa.

Stoccolma. Un’altra grande capitale europea e città ricca di storia, cultura e attrazioni per divertirsi. Stoccolma si colora di oro e miele con il sole basso in autunno, da godersi prima delle lunghe ore di buio dell’inverno. Le città del Nord Europa offrono sempre una magia speciale in questa stagione ma forse è la capitale della Svezia la città da visitare, con i canali che l’attraversano e gli edifici colorati del centro storico. Da visitare con un tour in traghetto.

Praga. Città simbolo di magia e romanticismo Praga dà il meglio di sé in autunno, con i colori oro e arancio che cingono il suo incantevole paesaggio. La vista ai monumenti storici e al Castello sono d’obbligo. Da non perdere il suggestivo cambio dell’ora all’Orologio astronomico nella Città Vecchia.

Bruges. Nelle Fiandre del Belgio, Bruges, la Venezia del Nord, è l’altra città europea da visitare in autunno. Passeggiando tra i suoi canali e attraversando i caratteristici ponti ammirerete tra gli edifici storici i colori del foliage che si riflettono sull’acqua. Uno spettacolo romantico che vi lascerà pieni di meraviglia. Non perdetevi le birrerie tipiche della città.

Brasov. Infine, per un viaggio tra la magnificenza della natura e il mistero di vecchie leggende, dovete andare in Transilvania, in Romania, nella città di Brasov. Qui scoprirete un affascinante centro storico ricco di monumenti, tra chiese medievali e palazzi barocchi, da visitare passeggiando per caratteristici vicoli e ampie piazze. Prendete la funicolare per salire fino al Monte Tampa, dove ammirare una vista stupefacente sulla città e il paesaggio circostante. Naturalmente, non può mancare la tappa al vicino Castello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula.