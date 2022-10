Cenare appesi a un filo: l’esperienza di lusso per veri coraggiosi!

Cenare ad alta quota è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Avrai visto le foto in giro per il mondo ma ora è possibile anche in Italia con un mezzo che ovviamente non ti aspetti. Scopriamo tutto sulla cena più alta al mondo.

Cenare ad alta quota vuol dire viaggiare in una telecabina a 2000 metri di altezza mentre questa si muove tra le montagne. Un luogo suggestivo e unico, magari per vivere un’esperienza speciale in coppia o per festeggiare un momento molto particolare.

Non si tratta delle classiche cene sospesi che si fanno in giro per il mondo, questa italiana ha qualcosa in più. È molto particolare e merita assolutamente attenzione.

La cena appesi ad un filo

Per cenare nella telecabina in movimento è stata creata una cabinovia originale, progettata da Porsche studio design e ottimizzata per questo tipo di esperienza. Tra le Alpi Liguri, in provincia di Cuneo, La Rossa Panoramica offre questo tipo di viaggio incredibile.

Si chiama Sky Dinner ed è una cena per un massimo di 10 persone. Viene effettuata sia d’estate che d’inverno nel comune di Frabosa Sottana, da qui si parte con la cabina per poi arrivare ai 2000 metri di altezza. Mentre si cena, in una cabina di classe con tanto di sedili in pelle, si degusta il menù dello Chef Ezzelino.

La Sky dinner è disponibile solo in alcuni momenti, si può prenotare direttamente presso il sito internet ufficiale e si possono bloccare da un minimo di due posti ad un massimo di 10. Il prezzo è variabile, la stima è più o meno di 150 euro per due coperti. La cena è di gran classe ma ovviamente è il panorama a fare la sua parte più importante.

Uno dei menù degustazione realizzati comprendeva: involtino di pasta fillo con melanzane alla parmigiana, pasta con patate, spinaci e cozze, filetto di maiale ai grani di senape e bunet al bicchiere. Le portate cambiano ogni volta, in base alla disponibilità stagionale, i prodotti sono sempre freschi e ricercati. Se ami le esperienze da capogiro, devi provare anche questa altalena gigante per volare tra le montagne.

Queste capsule sono molto stabili e quindi cenare ad alta quota è un vero e proprio piacere, un’esperienza particolare ma per veri coraggiosi. Se avete paura del vuoto certo non è l’idea migliore ma per gli altri invece vale la pena provare questo menù ad alta quota. L’ideale è ovviamente poter formare un gruppo di 10 persone, amici o famiglia, con cui condividere l’esperienza, sicuramente un percorso fantastico e indimenticabile.