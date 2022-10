Dovete sapere che il vulcano più piccolo del mondo si trova in Italia, e nasconde un segreto. Tutte le informazioni e curiosità da conoscere.

Il vulcano più piccolo del mondo si trova in Italia, in Emilia Romagna, sull’Appennino tosco-romagnolo. È un luogo piuttosto curioso, tutto da scoprire.

Nel comune di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, tra l’alta val Montone e l’alta val Tramazzo, sorge una montagna alta 740 metri sul livello del mare e chiamata Monte Busca.

In cima a questa montagna si trova un piccolo vulcano. Anche se vero vulcano non è. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul vulcano più piccolo del mondo di Monte Busca.

Sulla sommità di Monte Busca si trova una piccola montagnola di massi dalla quale sprigiona un fuoco perenne. Questa montagnola è chiamata il vulcano più piccolo del mondo. In realtà la definizione più corrente è quella di fontana ardente.

Il fuoco è alimentato dalla fuoriuscita di idrocarburi gassosi, soprattutto metano. Stando ad alcune testimonianze scritte, questa fontana di fuoco esisterebbe dal XVI secolo, dal 1577 secondo lo storico bolognese Leandro Alberti, o forse anche prima.

Da allora, le fiamme di questa fontana ardente hanno continuato a bruciare interrottamente. Anche se non sono mancati i casi in cui si sono spente, come nel caso di forti piogge. Quando è capitato, il fuoco è stato riacceso per evitare la dispersione di metano nell’aria, ad alto potere inquinante, oltre che pericoloso.

La fontana ardente di Monte Busca non può essere definita un vulcano vero e proprio perché il fuoco non è alimentato dal fenomeno del vulcanismo ma dalla semplice uscita di gas dal terreno.

In passato, alcune società petrolifere avevano condotto delle indagini sull’area di Monte Busca per un eventuale progetto di estrazione del metano con la costruzione di un gasdotto, tuttavia non sono stati trovati giacimenti di gas rilevanti.

L’area di Monte Busca, con il suo piccolo “vulcano”, è liberamente accessibile ai visitatori. È molto frequentata da escursionisti, geologi e curiosi.

Si raggiunge al zona percorrendo la Strada Provinciale 22 da Tredozio venendo da nord o da Portico di Romagna da sud. A pochi chilometri di distanza si trova il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

