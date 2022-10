10 villaggi unici nel loro genere che in autunno sono un incanto: non puoi lasciarteli sfuggire

L’autunno è la stagione perfetta per scoprire i villaggi più caratteristici da vedere in questo periodo dell’anno. Scopriamo quali sono i più belli e imperdibili che non puoi lasciarti sfuggire.

Durante la stagione autunnale il paesaggio muta, per questo è veramente straordinario poterlo ammirare da vicino, godere del clima fresco e anche del foliage.

Se non sai come scegliere ti proponiamo i dieci villaggi che sono un punto di partenza ottimale per una gita nella stagione autunnale.

I villaggi più belli in autunno

Il primo villaggio che non devi perderti è Gruyeres e si trova in Svizzera, di tipo medioevale è molto caratteristico e suggestivo perché abbracciato letteralmente dalle alpi. Un luogo di grande bellezza è anche Motovun che si trova in Croazia ed è in cima ad una collina. Questo luogo è molto suggestivo e famoso per l’arte e la cultura. Da visitare anche Broek in Waterland che sorge nei Paesi Bassi ed è praticamente immerso nelle campagne. Questo luogo è perfetto per l’autunno perché potete passeggiare nella natura ma anche stare a contatto con gli animali. Le casette sono in legno e tutta l’atmosfera richiama l’Olanda più selvaggia.

Anche Iznajar in Spagna è un villaggio piccolo ma meritevole di attenzione, si trova vicino al promontorio e accanto al bacino idrico più grande di tutta la regione. Qui i fiori sono molto suggestivi in questo periodo dell’anno e la vista è spettacolare. Ribe è la città più antica della Danimarca, questo villaggio è incredibile, ci sono casette e vicoletti che hanno mantenuto tutta la loro caratteristica più antica e particolare. Molto affascinante e di grande bellezza. Makrinitsa in Grecia è sulla montagna, qui ci sono delle ripide scale per arrivare in cima, non è molto agevole ma ne vale la pena. C’è una zona dove ci sono solo fontane, se ne contano ben 50 diverse.

Pertisau in Austria è un villaggio affacciato sul lago Achensee, incorniciato da colline, valli, boschi. Il Ramsau bei Berchtesgaden è invece in Germania ed è spettacolare perché si trova proprio vicino al parco Nazionale quindi si possono visitare entrambi. Veramente incantevole il Castle Combe nel Regno Unito, è molto più di un villaggio medievale, le case sono ancora in pietra e non ci sono edifici costruiti da dopo il 1600, questo lascia comprendere la storicità di questo luogo. In Francia c’è anche l’Eguisheim che è proprio sulla Strada dei vini, questa zona è ricca di piccole casette molto belle e anche di una bellissima cappella di San Leone IX. Scopri anche i 3 borghi da non perdere in autunno.

Questi sono luoghi magici, da vedere tutto l’anno, che assumono però durante il periodo autunnale una sorta di aura magica che li rende ancor più affascinanti.