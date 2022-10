Test del Viaggio di Nozze: scopri come andrà il tuo matrimonio!

Con il test del viaggio di nozze analizzeremo la tua personalità per scoprire di cosa hai davvero bisogno in amore: pronta a partire?

Anche se spesso non ce ne rendiamo conto quando progettiamo un viaggio di nozze, la meta che scegliamo e le attività che organizziamo rappresentano benissimo la nostra idea del matrimonio.

Questo significa che la meta della nostra luna di miele può svelare come andranno le cose tra noi e il nostro partner negli anni seguenti.

Sarà un matrimonio pieno d’armonia? Sarà un matrimonio burrascoso? Sarà un’unione tradizionale o innovativa? Per quanto possa sembrare assurdo si può prevedere molto da dove si decide di andare subito dopo il matrimonio!

Test Personalità del Viaggio di Nozze

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai soltanto scegliere la tua meta ideale e leggere il profilo corrispondente: probabilmente il risultato ti sorprenderà!

DUBLINO

Per gli italiani Dublino è una città magica e immersa nella natura. La capitale dell’Irlanda ha un fascino fatto di fate e folletti, di antichissime tradizioni e di birra insuperabile.

L’Irlanda però è anche un vero e proprio paradiso per gli amanti del trekking e del contatto con la natura più aspra e selvaggia.

Il vento dell’Irlanda, le scogliere bianche e il mare spumeggiante sono simboli di libertà e di orizzonti infiniti.

Se per te Dublino è la città ideale in cui trascorrere la tua luna di miele significa che desideri un matrimonio fatto di collaborazione e complicità. Non ti piacciono le smancerie, non dai troppa importanza alle belle parole e ai regali: ciò che desideri è avere accanto a te un partner che sappia starti vicino con gesti concreti, intelligenza e sensibilità.

Il tuo matrimonio sarà avventuroso perché sceglierai un partner che, come te, amerà la nuove sfide, l’esplorazione di tutto ciò che è nuovo e che non si tirerà mai indietro qualsiasi cosa accada.

PARIGI

Parigi è la città romantica per eccellenza. Cuore artistico e creativo d’Europa, Parigi ha una storia turbolenta e passionale, fatta di tradizione e di rivoluzione.

La sua architettura affascinante è molto complessa e ha fatto da sfondo alle storie d’amore di milioni di persone da tutto il mondo.

Se pensi che questa sia la meta ideale per la tua luna di miele significa che sicuramente il tuo sarà un matrimonio romantico. Dal momento che i quotidiani gesti d’amore sono molto importanti per te cercherai un uomo che sia in grado di farti sentire amata ogni giorno e che sappia apprezzare questa tua vena sensibile, da donna di altri tempi.

NEW YORK

New York è sempre stata per gli occidentali la capitale della modernità e di un mondo in continua evoluzione. New York è il cuore pulsante degli Stati Uniti d’America soprattutto dal punto di vista culturale. Qui avviene “tutto ciò che conta” e la città è in costante fermento, tanto da diventare famosa come “la città che non dorme mai”.

Se il tuo viaggio di nozze ideale ti porterebbe a New York significa che il tuo matrimonio sarà dinamico e divertente: non ci saranno ruoli prestabiliti, difficilmente ci creeranno e si consolideranno abitudini noiose. Al contrario sarà un’unione in perenne divenire, che ti permetterà di crescere e di esprimerti insieme alla persona che ami.

Per essere davvero felice dovrai avere al tuo fianco un partner energico ed entusiasta, sempre disposto a imbarcarsi in nuove avventure e a fare nuove esperienze.