Non sopportate nessuno? Ecco i posti in cui andare per un viaggio lontano da tutto e da tutti

Proposte di viaggio per solitari: se non sopportate nessuno questi sono i posti dove andare. Tutte le informazioni utili.

Vi piace stare da soli e soprattutto non sopportate la folla? Nessun problema, anche in un epoca di turismo di massa praticamente ovunque, potete trovare dei luoghi solitari, lontano da tutto e da tutti, dove ritrovare voi stessi.

Tutti, prima o poi, abbiamo bisogno di pace e tranquillità e di luoghi solitari dove riconciliarsi con sé stessi e con il resto del mondo.

Andare in mezzo alla natura è la soluzione ideale. Anche i parchi e le riserve naturali, tuttavia, sono presi d’assalto dal turismo di massa. Dai vacanzieri estivi ai viaggiatori del weekend. Spesso, purtroppo, è un turismo chiassoso e poco rispettoso dei luoghi.

Se volete veramente stare da soli, in coppia o con pochissime persone, ecco i luoghi dove andare se non sopportate nessuno.

Se non sopportate nessuno questi sono i posti dove andare

Mete di viaggio lontano da tutto e da tutti. Dal lavoro, dal caos delle città, dalla folla e dai luoghi chiassosi. Per rigenerarsi occorre scappare dal mondo e raggiungere quei luoghi isolati e solitari che assicurano tranquillità, silenzio e pace.

Sono luoghi in mezzo alla natura e allo stesso tempo talmente isolati da essere quasi fuori dal mondo. Posti dove andare se non sopportate nessuno e volete trascorrere un periodo con voi stessi o pochi intimi.

Isola di Ellidaey, Islanda. Questo è un luogo veramente isolato e solitario, dove è difficile che vi trovi qualcuno. Stiamo parlando della suggestiva isola di Ellidaey, nell’arcipelago delle Vestmann, nel sud dell’Islanda. Un’isola remota, di roccia e erba, senza strade e dove sorge un’unica casa, un edificio di proprietà della della Elliðaey Hunting Association dove è possibile fare una rilassante sauna. Qui si fugge da tutto e da tutti, ma anche il resto dell’Islanda offre diversi posti isolati e remoti.

Just Room Enough Island, Stato di New York, Usa. Se cercate un’altra casa solitaria, l’Isola col giusto spazio sufficiente, nome italiano di ust Room Enough Island, fa al caso vostro. È la casetta americana che occupa quasi per intero la superficie di una piccola isola, con un albero a fianco. Siamo nel suggestivo arcipelago di Thousand Islands (Mille Isole), sul fiume San Lorenzo, tra Stati Uniti e Canada. La casetta si trova nel territorio statunitense, appartiene alla città di Alexandria, nella contea di Jefferson, dello Stato di New York. Vicino sorge Heart Island, con l’affascinante Castello di Boldt.

Casa do Penedo, Portogallo. Questa “Casa di Pietra”, come recita il nome in portoghese, è un altro luogo isolato e dalle curiose caratteristiche. Costruita negli anni ’70, la casa è stretta tra quattro massi di granito. Sorge sulle colline del nord del Portogallo a circa 50 km da Braga e vicino la città di Fafe. Nonostante le apparenze, questa casa è dotata di tutti i comfort e ha anche una piscina scavata nella roccia.

Castel Meur, Francia. Un’altra casa isolata e costruita tra rocce di granito la troviamo in Francia. Si chiama Castel Meur e sorge sulla costa settentrionale della Bretagna a Plougrescant. In Francia è chiamata anche la Maison du Gouffre e la sua costruzione risale al 1861. Qui la costa è rocciosa e battuta dai venti. Un luogo assolutamente remoto. Non perdetevi i suggestivi paesaggi e fari della Bretagna.

Isola di San Pietro, Italia. Una delle mete di vacanza forse meno affollate della Sardegna, sicuramente fuori stagione. L’Isola di San Pietro, al largo della costa sudoccidentale del Sulcis Iglesiente, vi offre paesaggi selvaggi e bellissimi, abbastanza solitari, almeno in alcuni luoghi. Qui trovate un solo centro abitato, quello di Carloforte, frequentato in estate, poi tante baie, spiagge, calette e piscine naturali. Sicuramente, il posto più solitario è il promontorio di Capo Sandalo, dove spicca l’antico faro. Dove ammirare il mare e straordinari tramonti.