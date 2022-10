La luna diventa un hotel sulla Terra. La proposta è stravolgente

Una proposta stravolgente: la luna diventa un hotel sulla Terra grazie ad un ambizioso progetto del Moon World Resort.

Sono anni, forse decenni ormai che si parla di costruire un hotel o un albergo sulla luna. Ora, almeno secondo quanto riporta la CNN, la proposta si sta facendo via via più concreta e seria, guardando però alle reali possibilità che abbiamo qui, sulla Terra.

Secondi il team Moon World Resorts, infatti, per ora tralasciamo l’idea di volare verso la Luna e cerchiamo di portarla qui. Come? Realizzando proprio sulla terra il Moon World Resorts, ossia degli hotel a forma di cupola che ricordano proprio la luna. Ma dove sarà questo “hotel luna”?

Un hotel a forma di Luna sulla Terra, anzi: a Dubai

Se la luna non è facile da raggiungere e da “colonizzare” (ci viene da dire per fortuna), allora la luna arriva sulla Terra. Ma non in un posto qualsiasi: a Dubai. Qui infatti il team Moon World Resorts vuole realizzare degli hotel a forma di cupola rassomiglianti, in tutto e per tutto al nostro adorato e romantico satellite.

L’idea del team è quella di creare delle cupole che ricordano proprio la luna in grande scala, con tanto di crateri e alte 224 metri. Ovviamente, essendo a Dubai, si tratterà di destinazioni di lusso con tanto di spa, ristoranti e congressi. Tutto però a tema luna, con interni simili a quelli di un’astronave. L’attrazione cult? La possibilità di muoversi, in alcune aree, a gravità zero quindi proprio come sulla luna.

Chiaramente le sfide tecniche e scientifiche per la realizzazione sono tantissime, ma il team è al lavoro da decenni per costruire il Moon World Resort e, fino ad oggi, si tratta solo di speranze e progetti. Progetti a lungo termine però che prevedono la realizzazione di 4 Moon Resort sparsi per il mondo, Dubai, Nord Africa, Europa, e Nord America.

Insomma, per vivere l’esperienza di una vacanza sulla luna in un hotel sulla Terra ci sarà da aspettare ancora, ma la speranza è l’ultima a morire!