13 parametri, tanti ne sono serviti per eleggere la città con il clima migliore d’Italia

Ecco quali sono le città con il clima migliore d’Italia: dove si sta meglio. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quali sono le città con il clima migliore in Italia? Quali offrono una migliore qualità della vita in tema di clima? Scopriamolo insieme, con qualche sorpresa.

L’indice di vivibilità climatica (IVC) è lo strumento che misura la qualità del clima annuale in una città, tenendo conto di diversi parametri. Una città dove si vive bene, grazie a buone condizioni climatiche, è un valore aggiunto rispetto ad altri parametri che misurano la qualità della vita (sicurezza, lavoro, reddito, servizi, aree verdi, inquinamento ecc.).

Le città con il clima migliore sono quelle con un migliore indice di vivibilità climatica. Lo strumento è stato messo a punto da il sito di meteorologia IlMeteo.it insieme al Corriere della Sera. Ne è uscita una classifica delle città dove si vive meglio grazie al buon clima. Ecco quali sono.

Le città con il clima migliore d’Italia: dove si sta meglio

La classifica di IlMeteo.it e Corriere della Sera ha analizzato circa 10 milioni di dati di temperatura, pioggia, umidità relativa, vento e copertura nuvolosa di 108 capoluoghi italiani.

Per scoprire le città con il clima migliore in Italia, l’indice di vivibilità climatica tiene conto di 13 parametri meteorologici che misurano la sensazione di benessere degli abitanti delle città riguardo al clima.

I 13 parametri sono:

indice di calore,

notti tropicali,

ore di sole,

ondate di calore,

escursione termica,

giorni freddi,

nebbia,

nuvolosità diurna,

comfort umidità,

raffiche di vento,

brezza estiva, giorni di pioggia,

piogge intense.

A ciascun parametro è assegnato un punteggio specifico, che indica le città migliori per quel singolo parametro. Dalla somma dei singoli punteggi, poi, è stata elaborata la classifica generale, con le città migliori in assoluto per vivibilità climatica.

Al primo posto, la città con il migliore clima d’Italia è Imperia, in Liguria. Con 723 punti in totale, il capoluogo ligure è la città meno fredda d’Italia e con meno piogge intense. Ottiene un buon punteggio anche per i giorni di pioggia e l’indice di calore. Parametri che la fanno balzare alla testa della classifica. Unici dati negativi sono quelli sulle raffiche di vento e sulla siccità.

Segue, al secondo posto, un’altra città ligure. Savona. Del resto, la Liguria è sempre stata una destinazione ambita per il clima mite. Con 719 punti complessivi, Savona spicca soprattutto per le temperature miti in inverno e nessun giorno con massime inferiori ai 3 gradi centigradi. L’altro pregio è l’ampio soleggiamento. I dati, invece, sono meno buoni riguardo alle ondate di calore estive e alle piogge intense.

Al terzio posto, invece, si piazza il capoluogo toscano di Massa. La città si piazza vicinissima a Savona con 717 punti complessivi. Qui si vive bene perché c’è poca umidità ed è praticamente assente la nebbia. Mass è anche poco fredda in inverno, con nessun giorno in cui le temperature massime scendono sotto i 3 gradi. Gli unici dati negativi sono la piovosità e le piogge intense.

Invece, Roma e Milano non godono di buona vivibilità climatica. La città di Milano è addirittura n 89^ posizione, a causa soprattutto del caldo eccessivo in estate, con temperature elevate e notti tropicali. Una situazione dovuta ai cambiamenti climatici che hanno fatto salire le temperature medie di 1,2 gradi.

Va un po’ meglio, ma non troppo, per Roma, che si piazza 73^. I dati negativi del clima della Capitale riguardano le piogge intense, l’indice di calore e la forte escursione termica con sbalzi di temperature fino a 12 gradi in un giorno.

La classifica completa su IlMeteo.it.