Afternoon tea: i 5 migliori buffet nel mondo per lo spuntino pomeridiano

Voglia di provare qualcosa di particolare? L’afternoon tea è una delle tradizioni più incredibili a cui prendere parte in tutto il mondo. Scopriamo dove farlo e soprattutto perché ne vale la pena.

L’afternoon tea è una tradizione di tipo anglosassone che si è imposta in tutto il mondo. Un’occasione non solo per gustare uno spuntino pomeridiano ma anche per prendere parte ad un vero e proprio buffet. Quello che immaginiamo in Italia, quando parliamo di tè, è qualche biscotto. Ma in verità questa tradizione è molto corposa e prevede la degustazione di tantissime specialità dolci e salate che sono anche molto scenografiche.

Ovviamente l’afternoon tea si può fare in ogni città, non solo a Londra, anche se ovviamente questa è la più rappresentativa per questa esperienza.

Afternoon tea: dove farlo

Impossibile non citare come prima città Londra che è ovviamente la migliore per un afternoon tea. In particolare il Claridge’s è uno degli hotel più famosi che offre il tradizionale tè del pomeriggio. Arredata con elementi d’epoca, elementi di pregiata qualità e chiaramente un buffet da sogno con stuzzichini di ogni tipo dai sandwiches ai biscotti, servito nella porcellana cinese.

Anche a New York è possibile fare un grande spuntino presso Lady Mendl’s Tea Salone, un luogo dedicato esclusivamente al tè delle cinque, un’esperienza magica in un luogo da sogno. L’ideale è farlo tra le 3 e le 5, durante il fine settimana c’è una formula fissa con 5 portate. Sicuramente l’atmosfera da sogno è quello che caratterizza questo tea salone ma anche il cibo merita molta attenzione. Scopri le città più belle d’America da visitare.

Anche Amsterdam offre la possibilità di degustare un ottimo tè, in particolare all’Amstel Afternoon tea dove si possono consumare deliziosi pasticcini e anche qualità di tè molto speciali. Il bar è molto elegante e si trova in pieno centro città, è molto elegante e non troppo economico. Nel cuore di Amsterdam un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

Se siete a Lisbona invece non perdetevi l’Emporio do Cha che ha una grande varietà di dolci, pasticcini, delizie di ogni tipo ed è molto facile da raggiungere perché si trova proprio vicino alla metro. L’atmosfera è formidabile e i prezzi sono assolutamente economici. I dolci portoghesi sono veramente spettacolari e non potrete fare a meno di gustarli tutti.

A Barcellona degno di nota è sicuramente Rooftop Tea che si trova nella zona di Gracia, quindi in un punto eccellente, ottimale da raggiungere anche a piedi. La scelta dei prodotti è molto vasta, in particolare sono le focaccine a dominare la scena. Insieme al tè sono senza dubbio il prodotto più apprezzato dai viaggiatori.

Queste sono alcune delle idee migliori in giro per il mondo se volete gustare un ottimo afternoon tea. Non solo un modo per assaggiare le prelibatezze del posto ma anche per toccare con mano quell’esperienza di relax e tranquillità del tè del pomeriggio. Solitamente è sempre disponibile una formula per risparmiare che vi permette di avere queste alzatine con un po’ di assaggini misti. Verificate sempre se è necessaria la prenotazione.