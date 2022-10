I segreti sulla vita negli alberghi svelati da chi ci lavora: qualcuno era meglio non conoscerlo

Una dipendente di un hotel ha condiviso sui canali social tutti i segreti ma anche i consigli relativi al mondo delle strutture. Le sue raccomandazioni sono diventate immediatamente virali, scopriamo quello che devi assolutamente conoscere prima di pernottare in hotel.

Il video ha fatto migliaia di visualizzazioni e apre gli occhi su alcune cose che abitualmente tutti facciamo e che potrebbero essere sconvenienti per l’igiene ma anche per l’organizzazione.

Alcuni di questi potresti facilmente immaginarli ma ad altri sicuramente non avrai mai pensato. Scopri tutti i segreti dell’hotellerie.

Trucchi e segreti degli hotel

Il primo segreto che questa dipendente rivela è di non sedersi assolutamente sul copriletto perché di fatto si tratta di prodotti che non vengono lavati di frequente e questo vuol dire che sono ricettacoli di germi e batteri. Nello specifico orientativamente vengono lavati una volta l’anno circa e quindi meglio non sedersi né tanto meno stare svestiti sul letto.

Un altro prodotto a cui sicuramente non avrete mai fatto attenzione è il telecomando. Bisogna fare molta attenzione perché questi sono molto contaminati. Prima di toccare un telecomando in un hotel andrebbe igienizzato.

Altro elemento sono i bicchieri. La donna consiglia sempre di lavarli con attenzione prima di usarli, anche se appaiono puliti, perché rientrano in quegli oggetti che vengono cambiati insieme alla biancheria e al resto e quindi sono pieni di polvere e talvolta stazionano sui mobili per molto tempo.

Sconsiglia assolutamente di utilizzare gli asciugamani perché questi vengono usati da centinaia di persone e anche se lavati non sono sterilizzati e quindi potrebbe risultare pericoloso, soprattutto nelle parti intime. Lo stesso per la biancheria da letto, in particolare per le federe che sono a diretto contatto con il volto.

Un’altra raccomandazione riguarda la moquette presente sul pavimento che è di per sé un prodotto molto sporco, anche se viene pulito. Quindi meglio indossare sempre delle ciabatte. Lo stesso vale per la doccia, meglio non farla a piedi scalzi ma optare sempre per un paio di infradito.

Avete presente il secchiello del ghiaccio in cui portano le bottiglie in camera? Non la toccate assolutamente o almeno dopo lavate accuratamente le mani. Per quanto riguarda la sicurezza Eveline consiglia di fare attenzione agli altri presenti, non condividete il numero della camera o altre informazioni importanti perché non sapete chi è presente e cosa potrebbe volere. Non perdetevi l’hotel più spettacolare in Italia che ha finalmente riaperto ai visitatori.

Il video è disponibile su TikTok e offre molti spunti interessanti e piccoli segreti da cui prendere spunto prima di un viaggio.