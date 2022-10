Migliori ristoranti al mondo: non immaginerai mai chi c’è al primo posto

Annunciata la lista dei migliori ristoranti al mondo, secondo l’insindacabile giudizio degli utenti ovvero di coloro che hanno sperimentato le varie cucine e possono definire la preferita. Scopriamo chi c’è al primo posto.

Una classifica completa con tante informazioni utili per chi vuole visitare quello migliore al mondo ma anche uno dei più spettacolari, con tanto di descrizioni, immagini e informazioni. Alcuni hanno prezzi abbastanza elevati, altri invece sono perfettamente accessibili.

La curiosità non è solo nello scoprire il tipo di cucina che è stata decretata come la migliore ma anche la struttura che, secondo le persone, è la top in tutto il mondo.

I ristoranti migliori al mondo

Il sito internet Tripadvisor ha pubblicato, come ogni anno, la classifica dei migliori ristoranti al mondo secondo i viaggiatori. Una sintesi che permette di rapportare tutte le strutture, di tutti i paesi, ricavando una classifica accurata. Ci sono esattamente 25 ristoranti, con ogni tipo di cucina e anche con ogni tipo di budget e l’Italia ha ricevuto una bella soddisfazione.

Al 25esimo posto si posiziona il Restaurante 1621 a Cartagena, in Colombia. Location storica, esperienza di livello e costi abbastanza in linea con le aspettative. Dietro si trova Hong Kong che sorge nell’omonima città della Cina ed è un ristorante molto chic e particolare, soprattutto per il pesce. Al numero 23 ancora la Cina con Tin Lung Heen che secondo molti è il miglior cinese al mondo con una grande attenzione alla vista e all’arredamento.

Al numero 22 c’è il Summer Pavilion a Singapore che propone cucina cinese, segue Chila che invece si trova a Buenos Aires in Argentina con staff incredibile e cucina a vista. Per un brunch con i fiocchi c’è il numero venti ovvero 5 a Stoccarda, in Germania. Al numero 19 della classifica Lahaina Grill alle Hawaii, al 18esimo posto Maido in Perù e poi Akira Back a Bangkok in Thailandia.

Al 16esimo posto spicca l’Italia con uno dei migliori ristoranti del territorio, il Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi in piena costiera amalfitana. Segue la Francia con PIC a Valence e il Sail Restaurant in Nuova Zelanda. Al numero 13 c’è The Grove in Nuova Zelanda, un’esperienza molto sensoriale e ricercata. Il Restaurante Origem in Brasile è al numero 12, dopo c’è La Colombe in Sudafrica. Al decimo posto, entrando nel vivo della classifica abbiamo il Paul Ainsworth at No 6 nel Regno Unito, molto creativo e grandi sapori. Al numero 9 c’è la Francia con Auberge Du Vieux Puits, seguito da Sachi Heliopolis al Cairo, in Egitto. Per una cucina di pesce top c’è il numero sette, Les Plaisirs Gourmands in Francia.

Al numero 6 c’è nuovamente l’Italia con il Ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio. Un luogo incredibile non solo per la cucina spettacolare ma anche per l’arredamento e la struttura, veramente degna di nota. Segue El Xato in Spagna e il Martin Berasategui sempre in Spagna con il numero 4.

La top 3 dei migliori ristoranti

Chi c’è nella top 3? Al terzo posto abbiamo Madonnina del Pescatore a Senigallia, con una location da sogno e una grande scelta di cibo e vino di qualità. Al secondo posto c’è Oro Restaurante a Rio de Janeiro in Brasile che ha un ottimo menù degustazione. Al primo posto invece c’è The Old Stamp House nel Regno Unito nell’Ambleside. Un tempio del cibo con tanta ricercatezza tanto nella preparazione quanto nella ricerca delle materie prime. Se hai voglia di risparmiare scopri anche gli stellati più economici di tutta Europa.

Una lista completa e variegata che tocca tutto il mondo, con un’Italia che esce trionfante con ben tre posizioni conquistate su 25, una grande soddisfazione e menù da provare assolutamente.