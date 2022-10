Ecco dove trovare i 3 borghi più belli dell’autunno: qui puoi sognare tra i vigneti

Proposte di viaggio imperdibili: ecco i 3 borghi più belli dell’autunno, qui puoi sognare tra i vigneti. Tutte le informazioni utili.

L’autunno è la stagione in cui si va per boschi a raccogliere funghi e castagne e ad ammirare i colori che diventano caldi. L’altra attività tipica di questo periodo è anche andare in campagna per vigne e cantine, a scoprire il vino nuovo e passeggiare tra i filari.

In Italia, uno degli scenari più belli e spettacolari di colline coltivate a vite lo offrono senza dubbio le Langhe. Regione storica e geografica del Piemonte, nelle province di Asti e Cuneo, riconosciuta Patrimonio Unesco, insieme alle zone del Roero e Monferrato.

Questa zona del basso Piemonte offre paesaggi di straordinaria bellezza ed eccellenze gastronomiche apprezzate in tutto il mondo. I vini la fanno da padrone, ma non dobbiamo dimenticare il tartufo bianco di Alba, la nocciola delle Langhe e diversi formaggi DOP.

Per i vostri viaggi alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei sapori tipici e del patrimonio storico e artistico d’Italia, vi portiamo nei 3 borghi delle Langhe che dovete perdervi per nulla al mondo in autunno. Ecco dove andare per passeggiare tra vigneti, ammirare la storia e la cultura dei luoghi e assaggiare le specialità gastronomiche locali.

Dove trovare i 3 borghi più belli dell’autunno: qui puoi sognare tra i vigneti

Il territorio delle Langhe ha una vastissima offerta di itinerari nella natura, nella storia, nella cultura, nell’arte e nel gusto dei luoghi. Potete godervi spettacolari colline ricoperte di vigneti, borghi che dominano alture o spuntano tra i filari. Potete visitare cantine storiche e assaggiare i loro pregiati vini, partecipare a sagre e fiere di paese ma anche ad importanti eventi culturali.

Ce n’è davvero per tutti e se abitate nelle vicine regioni del Nord, l’occasione da non perdere è quella di trascorrere un bel weekend nelle Langhe.

Qui, in particolare, vogliamo portarvi in 3 bellissimi borghi di questo straordinario territorio, da visitare in autunno. Tutti i borghi delle Langhe meritano di essere visitati, ma qui ve ne proponiamo 3 imperdibili. Oltre alla bella cittadina storica di Alba, centro principale di questa regione, ecco dove andare.

Barolo. È sicuramente uno dei borghi più famosi delle Langhe, che dà il nome al pregiato vino rosso Barolo. Qui potete ammirare lo splendido scenario del borgo storico sul quale spicca il Castello, circondato dai vigneti dorati in autunno. Oltre a visitare le cantine e assaggiare l’ottimo vino locale, qui potete partecipare a numerosi eventi culturali. Da vedere anche l’originale e coloratissima Cappella del Barolo.

Neive. Su una pittoresca colline sorge lo storico borgo medievale di Neive. Qui, caratteristiche stradine di ciottoli salgono fino alla Torre dell’Orologio, del XIII secolo, che domina il centro abitato. Il borgo ospita anche palazzi rinascimentali e settecenteschi. Fermatevi nelle osterie locali, ricavate in antiche cantine ristrutturate, dove gustare le specialità gastronomiche locali.

Serralunga d’Alba. Tra i 3 borghi delle Langhe dove andare in autunno tra i vigneti, non può mancare l’incantevole Serralunga D’Alba. Questo piccolo centro di origine medievale domina la collina sulla quale sorge, ricoperta da vigneti. Sugli edifici del borgo spicca l’imponente Castello a torre, risalente al XIV secolo. Dai punti panoramici del castello potrete ammirare una vista straordinaria sul borgo e sul paesaggio circostante. Immancabile la tappa nelle cantine del posto.

Vi segnaliamo anche altri paesi da visitare nelle Langhe.