Il viaggio più wild che ci sia è in una foresta unica al mondo, là dove gli alberi crescono in mare

Per gli amanti dei viaggi wild questo è da non perdere, una foresta molto particolare dove gli alberi e il verde cresce praticamente in acqua. Un’esperienza da fare assolutamente, scopriamo dove si trova.

La foresta è molto particolare, non solo perché gli alberi crescono in mare ma perché questo, nonostante sia così salato e l’aria calda, riesce comunque ad ospitare la vita.

La vegetazione ha bisogno, in generale, di un clima confortevole e di condizioni idonee alla vita. Ma qui queste regole sembrano non valere.

La foresta nel mare: un parco unico al mondo

La foresta Jubail Mangrove Park si trova ad Abu Dhabi ed è unica nel suo genere. Una vera e propria oasi con piante e animali di vario tipo che ha stregato non solo gli Emirati Arabi ma tutto il mondo. Sorge al confine dell’isola di Al Jubail ed è costituito da una molteplicità di passerelle che permettono ai visitatori di ammirare dal vivo questo luogo senza chiaramente sporcarsi.

I viaggiatori possono passeggiare letteralmente tra le mangrovie con una molteplicità di uccelli e animali selvatici come aironi e gazzelle. Questo parco è l’unico del genere nell’Emirato, si tratta di un polo educativo e ricreativo. Le mangrovie hanno un ruolo centrale perché sono in grado di promuovere la biodiversità e proteggono anche la costa. In un periodo di grande attenzione alla questione climatica diventa molto importante curare questo aspetto. Questo tipo di vegetazione assorbe gas serra e anidride carbonica, praticamente una salvezza.

Riescono da sole a costruire un habitat naturale per la propria sopravvivenza, per questo sono in grado di crescere e svilupparsi anche in un’area dove altre piante non potrebbero a causa del sale e del caldo. Uno spiraglio anche per il futuro e per il pianeta che dovrà fronteggiare cambiamenti climatici sempre più forti.

“Il nostro obiettivo è migliorare la consapevolezza, l’apprezzamento e la comprensione dell’importante funzione ecologica degli habitat di mangrovie che includono la protezione della costa di Abu Dhabi e il sostegno alla biodiversità. Una passerella tortuosa ti condurrà attraverso le mangrovie e ti permetterà di scoprire Abu Dhabi nella sua essenza” si legge all’interno del sito internet, quindi è molto più di un luogo ricreativo.

Durante il giorno si può esplorare ma anche di notte, facendo un giro sulle canoe sotto le stelle, è possibile anche fare kayak con un istruttore esperto e varie attività all’aperto per adulti e bambini.