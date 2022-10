Sai dove si trova la laguna più grande del mondo? Qui puoi fare il bagno 365 giorni l’anno

La laguna più grande del mondo offre non solo uno spettacolo incredibile dove fare il bagno tutto l’anno ma anche un’esperienza mozzafiato. Scopriamo dove si trova e perché dovete assolutamente visitarla.

No, non si tratta della Laguna Blu islandese, molto famosa ed estesa, bensì di una laguna che nasce da un progetto, studiata grazie ad un particolare sistema geotermico dal nome geoLagon che permette di creare un vero e proprio villaggio.

Non solo questo sarà autosufficiente ma sarà possibile godere di una temperatura mite costante dove fare il bagno, rilassarsi e divertirsi anche quando la temperatura esterna è gelata.

La laguna più grande al mondo

La GeoLagon sarà la più grande al mondo e sorgerà nella periferia del Quebec in Canada, esattamente a Petite Rivière St François. Pur essendo ispirata alle più famose islandesi, questa laguna geotermica sarà la più grande con una estensione di 12 mila metri quadri e una temperatura di 39 gradi fissi.

In questa zona, soprattutto durante l’inverno, la temperatura è sotto lo zero. Per questo motivo la società Quebec GeoLagon ha scelto di creare questo polo con tanto di chalet che potranno essere acquistati. Si parla di circa ottocentomila dollari per 2 chalet. Questo progetto ha avuto ampia risonanza anche perché è una nota importante per l’autosufficienza e quindi in termine di sviluppo sostenibile. Sarà anche possibile prenotare tramite la piattaforma AIRBNB per soggiorni a breve termine. Si stima una costruzione di lotti in 4 regioni del Quebec, quindi ognuno può scegliere la zona che preferisce.

Grazie all’energia del sole e di altre componenti naturali sarà possibile creare acqua calda, riscaldamento e tutto il necessario per intero villaggio. Il progetto trae sicuramente ispirazione dalla Laguna Blu islandese, ritenuta tra le più belle al mondo, ma in questo caso si tratterà di un progetto moderno e di design, con tanto di serbatoio e strumentazioni per immagazzinare il calore. Il riscaldamento sarà garantito dalla geotermia, dall’energia solare e dalle biomasse, inoltre sarà sempre disponibile l’energia idroelettrica. Sarà raccolta l’acqua piovana e filtrata, il progetto è a zero emissioni.

Gli chalet saranno spaziosi e con tutti i comfort necessari, in grado di ospitare anche gruppi numerosi. Questi sono in prevendita, il progetto sarà realizzato appena saranno effettivamente acquistati 150 chalet. L’area è proprio vicino la costa quindi gode anche di paesaggi mozzafiato durante tutto l’anno.

Un progetto realmente rivoluzionario che potrebbe cambiare il modo di fare vacanza e soprattutto non limitare quelle aree molto fredde della terra per il turismo di settore.