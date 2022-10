Italiani nel panico, i cinghiali invadono le città: ecco che cosa fare in caso di uno spiacevole incontro

Non è così raro, ormai, incontrare i cinghiali alle porte delle città. O peggio, spesso li si incontra proprio tra le vie cittadine. Cosa fare se si incontra un cinghiale?

Ultimamente i cinghiali hanno deciso di “abbandonare” il loro habitat naturale, boschi e campagne, e avvicinarsi alle città. Roma, ma anche Genova, sono due esempi di realtà urbane letteralmente invase da questi animali e le conseguenze di questa invasione ci sono.

I cinghiali si avvicinano ai centri urbani perché trovano cibo. Da quando ci sono stati evidenti problemi di smaltimento della spazzatura, gli animali hanno percepito la presenza di rifiuti edibili e si sono avvicinati alle città per nutrirsene. Ma cosa fare se vi trovate faccia a faccia con loro?

Come comportarsi se si incontra un cinghiale

La prima cosa da dire è che, normalmente, i cinghiali non sono aggressivi. Soprattutto se li vediamo nel loro habitat. Basta rimanere fermi, lasciargli la via di fuga e arretrare, sempre senza dargli le spalle per fargli capire che non avete brutte intenzioni nei suoi riguardi.

Molta attenzione bisogna avere invece se si tratta di un cinghiale femmina con dei piccoli. Occorre stare sempre a distanza e non mettersi mai tra la madre e i piccoli.

Le regole di base se si incontra un cinghiale in città, come in montagna o nei boschi, sono quindi semplici e partono dal non avvicinarsi troppo. Visti però gli accadimenti di Genova dove una donna è stata aggredita da un cinghiale la spiegazione del fatto è semplice: c’era del cibo. L’altro elemento quindi da considerare per evitare di essere aggrediti dai cinghiali è il fatto di nascondere, chiudere in un sacchetto o “sacrificare” il cibo che avete con voi.

Abbiamo quindi capito, in linea di massima, cosa fare quando si incontra un cinghiale in città. Cercate di non farvi prendere dal panico e allontanatevi con calma.