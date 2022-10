L’animale più socievole del mondo non è il cane: conosci il beluga? Ecco dove avvistarlo

Gli animali del mondo sono tantissimi. È difficile conoscerli tutti, ma oggi vogliamo parlarvi di uno degli animali più socievoli in assoluto e non è il cane: è il beluga!

Basta guardare la foto sottostante per rendersi conto di come incontrare un beluga e giocare con lui possa essere un’emozione speciale.

Il beluga è un cetaceo, proprio come i delfini, anche se si differenzia dalle altre specie per moltissime caratteristiche. Oggi, oltre a conoscerlo meglio, vi racconteremo del suo lato più simpatico: il beluga è uno degli animali più socievoli del mondo.

Il beluga è un animale molto socievole

Partiamo dal presupposto che quando diciamo socievole, riferendosi agli animali, non per forza intendiamo che siano esseri viventi che giocano con tutti. Il beluga, ad esempio, viene indicato come animale socievole perché vive in gruppi molto numerosi e ama cambiare. Non vive infatti sempre con gli stessi esemplari, ma cambia gruppi abbastanza spesso.

Questa volta però la sua caratteristica “socievole” non è riferita solo a lui con gli altri animali. Il beluga infatti è molto incline a interagire anche con gli uomini. Non è raro imbattersi, sui social, in alcuni video che ritraggono il beluga intento a giocare con gli umani e le imbarcazioni, magari spruzzandoli con l’acqua.

Ciò che a noi lo rende un animale molto simpatico, non è solo la sua voglia di socializzare, ma anche il suo corpo, con il “melone“, la testa così arrotondata, e il fatto che può girare il capo a destra o a sinistra come noi esseri umani al contrario invece dei delfini o degli altri cetacei.

Dove andare per ammirare i beluga?

Avere la possibilità di ammirare i beluga dal vivo, nel loro ambiente naturale, è un’emozione incredibile. Per farlo però preparatevi a vivere un’avventura perché i beluga vivono piuttosto lontano da noi. Si trovano infatti in Alaska, Groenlandia, Canada e Russia.

Un viaggio importante, ma ne vale la pena per incontrare uno degli animali più socievoli del mondo come il beluga non vi pare?