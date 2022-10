I 5 borghi mozzafiato da vedere in Europa in autunno: vi faranno strabuzzare gli occhi

Vi segnaliamo i 5 borghi da vedere in Europa in autunno: meraviglie che vi lasceranno senza fiato. Tutte le informazioni e curiosità.

Per i vostri viaggi in giro per l’Europa, alla ricerca di bellezze che vi lascino pieni di stupore, vi portiamo alla scoperta di 5 borghi che dovete visitare assolutamente in autunno.

Vi proponiamo alcune autentiche meraviglie del nostro Vecchio Continente, spesso nemmeno così tanto conosciute ma che meritano di essere visitate in questa stagione di colori caldi e pomeriggi dal sole color miele.

Avventuratevi alla scoperta di paesaggi insoliti e di piccoli e grandi tesori del nostro immenso patrimonio artistico e storico europeo. Ecco dove andare per fare il pieno di bellezza.

I 5 borghi mozzafiato da vedere in Europa in autunno

Hallstatt, Alta Austria. Le sue foto sono tipiche immagini da cartolina dell’Austria. Hallstatt non è proprio sconosciuto ma magari non a tutti noto. Questo piccolo e meraviglioso borgo montano si trova nel Salzkammergut e sorge sulla costa occidentale del Lago di Hallstatt, da cui prende il nome. Il suo profilo caratteristico è disegnato dal campanile della Chiesa luterana e dalle tipiche case di montagna con tetto spiovente e balconi fioriti che si specchiano sul lago e si arrampicano sulla montagna. Ogni stagione è perfetta per visitare questo luogo ma con i colori dell’autunno Hallstatt diventa un posto da fiaba.

Lauterbrunnen, Canton Berna, Svizzera. Questo pittoresco villaggio sorge tra le montagne svizzere dal Canton Berna, nella regione dell’Oberland. Anche qui trovate caratteristiche case di montagna e il campanile a punta della chiesa locale. Lauterbrunnen si trova in una stretta vallata, chiusa da un’alta parete rocciosa dalla quale scende la cascata di Staubbach, alta tra i 240 e 270 metri, una delle più alte d’Europa. Una zona che con i colori dell’autunno diventa ancora più spettacolare.

Quedlinburg, Sassonia-Anhalt, Germania. Questa cittadina tedesca a nord di Lispia e a sud di Hannover vanta un magnifico centro storico in stile medievale e rinascimentale. Non a caso è stato riconosciuto Patrimonio Unesco. Da vedere sono le caratteristiche case a graticcio, i palazzi eleganti, la chiesa collegiata e il castello. La centrale Marktplatz è il cuore di questo borgo dal nome quasi impronunciabile ma bellissimo, che con i colori dell’autunno acquista un’atmosfera magica. Salite alla montagna del castello per ammirare un paesaggio mozzafiato.

Dinant, Belgio. Una cittadina che sembra uscita da un racconto fantastico. Dinant sorge nel sud del Belgio, sulle rive del fiume Mosa, stretta da un costone roccioso che si alza alle spalle del centro abitato e sulla cui sommità si trova la Cittadella con la fortezza. Proprio sotto la Cittadella si staglia la Collegiata di Notre-Dame, con il caratteristico campanile a bulbo. La chiesa si specchia sul fiume, così come le case e gli edifici storici dai tanti colori. Un luogo che diventa ancora più magico con i colori caldi d’autunno. Qui, inoltre, è stata creata la birra Leffe, Abbazia di Nostra Signora di Leffe, appena fuori dal centro abitato.

Bibury, Gloucestershire, Inghilterra. Concludiamo con un caratteristico villaggio della campagna inglese, nella contea del Gloucestershire, ai confini con il Galles. Bibury ha case e muretti in pietra ed è immerso nella natura, circondato da colline. Siamo nella zona delle Cotswolds, famosa per i suoi paesini romantici e la vegetazione rigogliosa. Se in primavera è visitato per la bellezza dei paesaggi fioriti, in autunno offre scenari suggestivi nei toni del giallo e arancio.