Ultimo lascia l’Italia: per cercare l’ispirazione ha scelto un luogo a dir poco magico

Ultimo lascia l’Italia, ma non per sempre! Il cantautore ha bisogno di ispirazione per scrivere il suo nuovo disco e ha scelto una location emozionante e malinconica allo stesso tempo.

Alcuni giorni fa il cantautore Ultimo ha postato una sua foto sui social, precisamente Instagram, che lo ritrae intento a sorseggiare una birra. Ma ciò che balza all’occhio è la città sullo sfondo. Ultimo lascia l’Italia e vola a Londra.

Il cantante romano più amato degli ultimi anni ha deciso di lasciare la sua città per un po’ e volare all’estero per scrivere il suo nuovo disco.

Ultimo lascia l’Italia: ma perché ha scelto Londra?

“Sono venuto qui per scrivere il mio nuovo disco”. Inizia così il lungo post di Instagram di Ultimo che ha lasciato l’Italia per volare nel Regno Unito. E la spiegazione dietro a questa decisione è emozionante e magica. Il cantante ha infatti spiegato per lui Londra è speciale perché ha un non so che di malinconico: “Londra per me è un posto speciale. La sua malinconia l’ho sempre amata e quello che provo qui è qualcosa di strano”.

Il cantante centra appieno la magia dei viaggi e del conoscere nuovi luoghi aggiungendo che è normale che ognuno di noi senta un qualcosa e provi una determinata emozione in uno specifico luogo del mondo: “C’è chi dice che sia per le vite passate, io non lo so…” scrive Ultimo su Instagram.

Quando è nata la sua passione per Londra?

Ma il suo legame con Londra risale a tanto tempo fa. Nel 2016, mentre stava registrando Pianeti, è venuto qui e ha trovato il giusto spirito per ultimare il disco. “Ecco, sono venuto qui cercando quella stessa ispirazione – continua ancora Ultimo parlando ai suoi fan tramite i social – Ho bisogno di tornare come quando nel 2016 camminavo qui e mi chiedevo “chissà dove arriverò con questa musica”. Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui”.

E allora Ultimo lascia l’Italia, ha comprato un pianoforte e affittato una casa a Londra. Il resto lo scopriremo e speriamo che, come spiega il cantante stesso, questo pianoforte venga spedito a Roma e lui possa dire che grazie a quello e alla malinconia di Londra ha scritto il suo nuovo disco.