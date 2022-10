Test Personalità | La prima parola che ti viene in mente svela chi sei davvero

Con questo test della personalità ti chiederemo di interpretare l’immagine della viaggiatrice: quale parola ti viene in mente prima?

La parola che associ all’immagine dice moltissimo del tuo carattere e del modo in cui ti approcci alla vita.

Nel corso della vita contemporanea, soprattutto sui social e sul web, siamo bombardati di immagini. Anche se non sempre ce ne rendiamo conto, la nostra mente associa un significato a tutte le immagini che vede e collega ad esse sensazioni, emozioni e addirittura azioni, quando si tratta di pubblicità che invogliano a scegliere o a comprare un determinato prodotto.

Ovviamente il modo in cui interpretiamo le immagini cambia per ognuno di noi, quindi è una manifestazione del nostro carattere. Con questo test cercheremo proprio di sfruttare questo meccanismo inconscio per capire chi sei.

Test Personalità | Arrivo o Partenza?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai solo osservare la ragazza di spalle e associare una parola all’immagine che vedi. A quale parola pensi per prima? Sceglilo e scopri cosa dice di te.

1 – ARRIVO

Quando si viaggia l’arrivo è sempre l’inizio di qualcosa, un punto di partenza da cui si sviluppa un nuovo viaggio o una nuova esperienza di vita.

L’arrivo però può essere considerato anche come la meta finale a cui ci ha condotto il percorso che abbiamo fatto fino a quel momento.

Che tu lo abbia inteso in un senso o nell’altro, se hai scelto questa parola significa che sei una persona molto focalizzata sui suoi obiettivi. Non ti piace rimanere fermo in una posizione o in una situazione, sei una persona in continua evoluzione.

2 – PARTENZA

Questa parola è piena di significati positivi. Rappresenta la capacità di avere un atteggiamento positivo nei confronti del mondo e di tutto ciò che accade nella vita.

Tutti i momenti della nostra vita possono essere considerati il momento di partenza di una nuova attività o di una nuova avventura!

Se questa è stata la prima parola a venirti in mente osservando questa immagine significa che sei una persona estremamente ottimista, che non si lascia abbattere dalle difficoltà che incontra lungo il suo cammino.

Nei momenti in cui le persone tendono a scoraggiarsi oppure a tirarsi indietro tu sei già un passo avanti, verso un futuro che di certo sarà migliore.

3 – VACANZA

La parola vacanza è sicuramente una delle più amate del nostro vocabolario. Indica un periodo di pausa meritata, un momento dell’anno in cui ci possiamo finalmente rilassare dopo mesi di stress e di lotta contro le incombenze della vita.

Se questa è la prima parola che ti è venuta in mente guardando l’immagine della donna di spalle significa che sei una persona che sa volersi bene.

Sei perfettamente consapevole che non si può dare sempre il massimo se non si ha cura di se stessi e se non ci si concede dei periodi di riposo in cui ricaricare le batterie. Per questo motivo sei perfettamente in grado di mantenere un buon equilibrio tra il dovere e il piacere, mantenendo sempre altissimo il livello delle tue prestazioni.

4 – ADDIO

La parola addio ha sempre un significato negativo perché indica una rottura definitiva, la fine di un periodo o di una relazione, l’impossibilità di andare avanti e una separazione.

Se la prima parola che ti è venuta da associare all’immagine della donna di spalle è proprio questa significa che sei una persona allo stesso tempo molto forte e molto sensibile.

Forse in passato hai vissuto il trauma di un abbandono, forse una persona cara ti ha lasciato e questo ti ha addolorato. Fortunatamente hai saputo imparare una lezione importante da quell’esperienza e oggi sai che è importante saper dire addio e tagliare tutti i legami in maniera netta quando i legami in questione sono diventati tossici e dannosi.