Piscine di palline rosa e stanze psichedeliche: il nuovo museo per chi non vuole smettere di sognare

Voglia di continuare a sognare? Sicuramente questa è la meta che fa per voi tra vasche di palline rosa, altalene tra le nuvole e tunnel colorati. Uno dei luoghi più belli in Italia, una novità assoluta. Scopriamo dove ha aperto e come funziona.

Il Museum of Dreamers è uno spazio dedicato ai viaggiatori che offre la possibilità di vivere delle esperienze molto particolari che richiamano il sogno ma anche la magia dei bambini, quella vivacità ed entusiasmo che è impossibile vivere altrove.

Anche se si chiama museo in realtà non lo è perché non contiene opere o quadri ma semplicemente è un luogo dove vivere delle esperienze particolari, quindi fonda esclusivamente sull’intrattenimento delle persone. Uno spazio diverso e unico nel suo genere che arriva per la prima volta in Italia.

Museum of Dreamers: il primo in Italia

Il Museum of Dreamers si trova a Milano, vicino il Duomo, si estende su oltre 2000 metri quadrati e vanta al momento 15 installazioni differenti. L’obiettivo? Far sognare tutti a qualunque età. È volto proprio all’educazione ai sogni, a quella spensieratezza tipica dell’età giovanile, con scenografie incredibili, giochi e percorsi straordinari.

Gelati a tema, stanze psichedeliche, tunnel floreali, piscine di palline rosa, case sottosopra, ambientazioni che hanno veramente dell’incredibile, basta osservare le immagini per rendersene conto.

Informazioni pratiche per la visita

Il biglietto per l’ingresso parte da 19.50 euro, si può scegliere la data e l’ora disponibile poiché gli ingresso sono suddivisi per consentire a tutti di godere dello spazio e del divertimento. Per gli studenti e i disabili il costo è di 15 euro/18 euro nel fine settimana, per i gruppi 15 euro a persona. Quando il museo avrà passato la fase iniziale il costo fisso del ticket sarà di 18 euro in settimana e 21 euro nel fine settimana. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 20 e sabato e domenica a partire dalle 10. I bambini entrano gratis fino ai 3 anni, poi ad un costo di 12 euro in settimana/15 euro sabato e domenica.

Tra le attrazioni ci sono case e stanze sottosopra, palchi da vera star, stanze con i sacchi, luoghi dove sognare mondi misteriosi e intergalattici, piscine con palline rosa dove potersi tuffare, altalene tra le nuvole, tunnel super colorati e particolari dove perdersi. Non perderti anche questa apertura a Milano, un museo sicuramente incredibile. L’obiettivo di tutte queste esperienze è avere la piena partecipazione dei visitatori che possono non solo osservare le installazioni presenti ma per la prima volta interagire, vivere un’esperienza incredibile, rilassante, energica e sfiziosa.