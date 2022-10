Scatta il panico: il lupo torna sulle montagne italiane ma c’è anche di più

Il ritorno del lupo sulle montagne italiane, soprattutto sull’Appennino, spaventa la popolazione. Ma c’è molto di più e sono buone notizie.

Chi abita nel cuore delle valli e delle montagne boscose della nostra Italia potrebbe non dormire sonni tranquilli.

Il lupo è tornato a popolare infatti il nostro entroterra, ma basta seguire qualche regola per non trovarsi in spiacevoli situazioni e soprattutto capire l’importanza di questo animale nella nostra vita quotidiana.

Il ritorno del lupo nei boschi d’Italia

Il lupo in Italia per anni ha rischiato l’estinzione. Abbiamo temuto di non poterlo più vedere nei nostri boschi con conseguenze legate alla catena alimentare degli animali non certo da poche.

Dal 1987 però è tornato a farsi vedere nelle nostre montagne. Prima timidamente, poi con sempre maggior presenza e forza soprattutto lungo l’Appennino. Il lupo, lentamente, si è impossessato di una parte del territorio che prima era suo dominio: i boschi incontaminati dove lo sviluppo dell’uomo non è ancora arrivato.

Oggi il lupo è tornato e fa bene all’ecosistema

Si parla così di una popolazione dell’Appennino di circa 600 o 700 individui e il loro ritorno ha messo “le cose in ordine”. Questo predatore, infatti, non è uno come tanti. La sua presenza la sua caccia porta con sé ovviamente un riequilibrio del numero delle specie di altri animali, più piccoli, che si stavano invece espandendo a macchia d’olio.

Cosa fare se lo incontrate?

Il lupo oggi non si avvicina così tanto ai centri abitati, anzi. Ne sta alla larga. Tuttavia, seppure rarissimamente, può capitare di trovare tracce o di vederlo in lontananza. In quel caso è bene rimanere tranquilli, non voltargli le spalle, guardarlo e indietreggiare fin quando non lo si perde di vista. In alternativa, visto che è molto diffidente, potrebbe bastare fare rumore per indurlo alla fuga.

Ricordate poi di non lasciare mai cibo in giro e soprattutto non ululare. Sicuro non sarà il vostro verso uguale a quello del lupo, ma è meglio evitare di attirare la loro attenzione non vi pare?