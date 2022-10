Elettra Lamborghini a Parigi: l’hotel in cui ha soggiornato è famoso quanto la Tour Eiffel

By

Elettra Lamborghini ha trascorso alcuni giorni a Parigi con il marito Afrojack in uno degli hotel più belli e iconici della città. Scopriamo di quale si tratta e perché è così famoso.

Elettra e Nick hanno volato fino a Parigi, la città più romantica del pianeta, non si sa bene per quale motivo ma ovviamente la cantante ha documentato tutto sui social, mostrando lo straordinario hotel in cui hanno alloggiato.

Un luogo lussuoso ed esclusivo, veramente spettacolare che rende, se possibile, ancora più bello un romantico soggiorno nella capitale francese.

L’hotel di Elettra Lamborghini a Parigi

La coppia è volata direttamente a Parigi e ha soggiornato nell’hotel fondato da Jean Louis Costes, un’istituzione dopo l’omonimo caffè del 1985 che fu creato con l’architetto Philippe Starck che al tempo non era ancora famoso.

Era il 1984 quando nasceva l’idea di un caffè diverso da qualunque altro tipo di bistrot parigino, destinato poi a diventare il modello di tutti gli altri che ancora oggi è forse il posto più alla moda della città. L’Hotel Costes che sorge in rue Saint-Honoré vicino Place Vendôme, è diventato dopo il caffè il luogo più famoso della città per i parigini.

La struttura è spettacolare, tutti gli interni sono stati curati da Jacques Garcia, architetto d’interni che ha lavorato al palazzo del XVIII trasformandolo in un complesso barocco. Arredi incredibili di Christian Liaigre, atmosfera da sogno e super elegante, con uno spazio nuovo XXL minimalista e di lusso.

Quanto costa una notte in questo straordinario hotel? Il prezzo varia da circa 600 euro per la camera basic più piccola a oltre 5000 euro per la suite Vandome. L’Hotel Costes è un 5 stelle che nasce nel 1995 mentre la nuova struttura è appena del 2020.

A dieci minuti a piedi dal Louvre, in una delle vie più trendy della città, nel 1° arrondissement quindi super centrale, vanta camere con ogni comfort, suite molto sfarzose, servizio in camera h24, ristorante sulla terrazza con vista spettacolare sulla città, lounge bar con DJ e anche un’area benessere. All’interno vi sono piscina, palestra, spa, bagno turco, profumeria e una boutique di rose.

Ogni camera vanta un arredo diverso e particolare, in un clima caldo e accogliente che sicuramente rende il soggiorno autenticamente francese. Elettra Lamborghini e Afrojack hanno scelto il cuore di Parigi per il loro soggiorno in città e hanno mostrato attraverso gli scatti la bellezza delle camere e soprattutto la vista spettacolare che domina tutta la città.