Visitare la Svizzera spendendo pochissimo? Si può e vi spieghiamo come

Se state pensando di visitare la Svizzera ma vi preoccupa il budget, niente paura. Vi dedichiamo questa guida con consigli utili e piccoli trucchi per risparmiare e godervi una vacanza low cost.

La Svizzera è uno dei paesi più cari in assoluto e quindi per certi versi può risultare difficile visitarla, nonostante sia un luogo di grande bellezza.

Ovviamente anche qui è possibile risparmiare con attenzione, dei piccoli accorgimenti e anche con suggerimenti preziosi che sicuramente nessuno vi ha mai detto prima. In questo modo potrete organizzare la vacanza anche con un budget ridotto.

Viaggio in Svizzera low cost

La prima cosa da fare, per una vacanza in Svizzera, è optare per luoghi non turistici. Se in generale infatti, in qualunque paese, questi sono più cari, se viaggiate in alcune regioni del paese potrebbe veramente costare troppo.

Attenzione alle offerte delle ferrovie svizzere, queste propongono continuamente dei prezzi molto vantaggiosi, un esempio è lo Swiss Travel Pass praticamente un biglietto unico tutto incluso per potervi muovere ad un prezzo sicuramente conveniente. Attenzione, notizia per le famiglie e i viaggiatori con bambini, fino a 6 anni viaggiano gratis e, con la family card, i giovani fino a 16 anni se viaggiano con un genitore, non pagano.

Gli alloggi sono molto costosi ma alcuni hotel che aderiscono alla Swiss Budget Hotel, un’associazione turistica, permettono di ottenere una bella camera ad un prezzo conveniente. Spesso le offerte non sono commercializzate altrove quindi è possibile contattare direttamente l’agenzia per poter ricevere informazioni e trovare un alloggio a buon mercato. In questo caso le camere sono belle, pulite e spaziose. Per risparmiare comunque, rispetto all’hotel, si può optare per il campeggio, soprattutto quando si visitano aree naturali della Svizzera, fattorie che offrono alloggi atipici a prezzi stracciati con tanto di degustazioni di prodotti locali, privati che mettono a disposizione varie sistemazioni low cost, rifugi alpini che costano veramente molto poco, ostelli per i più giovani. Con queste opzioni troverete sempre e comunque una camera a basso costo.

Per la questione cibo ovviamente si parla di ristoranti costosi, soprattutto per determinati prodotti. Per risparmiare sicuramente ci si può rivolgere ai supermercati con piatti da cucinare a casa/hotel dove possibile, oppure con prodotti pronti o panini. Inoltre i grandi magazzini come la Coop prima della chiusura propongono sempre i pasti cucinati della giornata in super sconto. Sono freschi e includono dalla carne al formaggio. Inoltre in Svizzera ci sono i frigoriferi pubblici dove i cittadini privati o i ristoranti lasciano pasti cucinati che tutti possono utilizzare. Esistono anche gli Assbar ovvero dei luoghi dove poter prelevare cibo, pane, bevande, pasticcini che vengono portati dai ristoratori magari perché preparati il giorno prima. Sono gratis e si trovano nelle principali città.

Per l’acqua, prediligete solo quella del rubinetto, chiedetela nei ristoranti o riempite la vostra borraccia. L’acqua in Svizzera è fresca e ottima, molte fontane sono in giro per la città e offrono ampia scelta. Addirittura in alcuni casi c’è acqua minerale proprio vicino le fonti termali.

Questione musei? Allora molti offrono l’ingresso gratuito, come il CERN di Ginevra che offre esposizione e visite gratuite, il museo delle palafitte, la collezione di teatro a Berna, il museo Thomas Mann al Politecnico, i musei di Berna tutti i sabato di agosto, il museo zoologico di Zurigo, per citarne alcuni ma sono veramente tanti. In questa guida di Zurigo potrai scoprire tutto quello che c’è da vedere.

Cosa fare gratis? C’è la possibilità di visitare le città e i vari quartieri, prendere parte al Free Walk Zurich, tour guidati totalmente gratuiti, visitare le piscine pubbliche o il Mannerbad totalmente gratuiti dove fare il bagno, il Lindenhof per una visita sulla città.

C’è veramente ampia scelta e si può organizzare una vacanza low cost indipendentemente dalla propria età, con un pizzico di pianificazione.