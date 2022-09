5 motivi per cui in vacanza dovresti spegnere il telefono (e “accendere” qualcos’altro)

By

A ben pensarci, il cellulare non serve sempre. Ecco 5 motivi per cui dovresti spegnere il telefono in vacanza.

Zygmunt Bauman, sociologo polacco, parla della nostra epoca come di una società liquida dove tutto passa senza fermarsi veramente nella nostra mente e nel nostro cuore. E così anche i viaggi che, troppo spesso, condividiamo e viviamo solo tramite i social mentre ci sono almeno 5 motivi per cui dovremmo tutti spegnere il telefono in vacanza.

Staccarsi dai social network, dalla condivisione di foto e video con gli amici via Whatsapp… queste cose che fanno parte della nostra quotidianità, almeno in viaggio, dovremmo separarcene e optare per un diario di viaggio.

Perché spegnere il telefono e scrivere un diario di viaggio?

Il diario di viaggio è molto più intimo e veramente emozionante rispetto ad una foto postata su Instagram. Con le parole possiamo descrivere un profumo, una sensazione, un momento intimo scaturito improvvisamente. Raccogliere biglietti, una foglia o un fiore trovato per caso e mettere tutto nel nostro diario di viaggio. Come un libro. Cosa che sui social non si può fare!

5 motivi per spegnere il telefono

Ecco allora 5 motivi per cui in vacanza dovresti spegnere il cellulare e tenere invece un diario di viaggio.

Vivi il momento, senza pensare agli altri . Se continuiamo a tenere il cellulare acceso e a pensare a quale contenuto postare vivremo la vacanza e i momenti nell’ottica di soddisfare il giudizio altrui. Cosa che invece non accade con un diario di viaggio. È nostro, non ci interessa il pensiero altrui.

. Se continuiamo a tenere il cellulare acceso e a pensare a quale contenuto postare vivremo la vacanza e i momenti nell’ottica di soddisfare il giudizio altrui. Cosa che invece non accade con un diario di viaggio. È nostro, non ci interessa il pensiero altrui. Sfogliare un diario è molto più importante di scorrere le foto . Anche quando eravamo a scuola i professori ce lo ripetevano sempre. Scrivete con la penna: le cose restano più impresse. Ed è vero. Per questo sfogliare un diario scritto, dove c’è anche solo un appunto scritto può far scaturire emozioni incredibili in ognuno di noi e aiutarci a rivivere quella sensazione con la stessa forza del momento originale.

. Anche quando eravamo a scuola i professori ce lo ripetevano sempre. Scrivete con la penna: le cose restano più impresse. Ed è vero. Per questo sfogliare un diario scritto, dove c’è anche solo un appunto scritto può far scaturire emozioni incredibili in ognuno di noi e aiutarci a rivivere quella sensazione con la stessa forza del momento originale. Vi obbliga a fermarvi . Per scrivere un diario o fare il punto della situazione c’è bisogno di prendersi del tempo per se stessi. Dovete sedervi ad un caffé o in un parco, non potete postare una foto con una caption casuale al volo mentre siete in metropolitana, ad esempio. Questo stop forzato vi fa riflettere e vi fa godere maggiormente l’avventura che state vivendo.

. Per scrivere un diario o fare il punto della situazione c’è bisogno di prendersi del tempo per se stessi. Dovete sedervi ad un caffé o in un parco, non potete postare una foto con una caption casuale al volo mentre siete in metropolitana, ad esempio. Questo stop forzato vi fa riflettere e vi fa godere maggiormente l’avventura che state vivendo. Siete costretti a fare una scelta . Non si può stampare o scrivere tutto come invece succede con i social dove possiamo fare una storia e postarla con leggerezza perché tanto dopo poche ore sparisce. Tenere un diario ci obbliga a pensare bene a quello che stiamo scrivendo e alle foto che stampiamo per incollarle. Facendo una cernita di ciò che per noi è veramente importante.

. Non si può stampare o scrivere tutto come invece succede con i social dove possiamo fare una storia e postarla con leggerezza perché tanto dopo poche ore sparisce. Tenere un diario ci obbliga a pensare bene a quello che stiamo scrivendo e alle foto che stampiamo per incollarle. Facendo una cernita di ciò che per noi è veramente importante. Vi permette di disintossicarsi. Viviamo attaccati al telefono e ai social. Tutti, indistintamente, chi più chi meno. Per questo motivo smettere di usare il telefonino in vacanza, o comunque ridurne l’utilizzo a poche ore durante il giorno è un esercizio disintossicante molto importante da fare per noi stessi.

Abbiamo visto quindi 5 motivi per cui staccarsi dal telefono e disintossicarsi dai social diventa la cosa giusta da fare quando si è in vacanza. Ma non solo: abbiamo anche capito che tenere un diario di viaggio scritto ci permette di portare a casa molti più ricordi vividi rispetto a quanto permettono di fare i social.