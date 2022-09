In un posto così non avete mai dormito: l’hotel con i letti più folli del mondo

Avete mai pensato di trascorrere una notte in un hotel diverso dal comune? Questi vi offriranno la possibilità di dormire in un posto veramente speciale a cui sicuramente non avete pensato. Scopriamo dove si trovano e perché sono così particolari.

Camere con vista, paesaggi spettacolari, grattacieli, sono sicuramente di grande interesse per i viaggiatori ma ci sono dei luoghi molto più suggestivi che avrai voglia di visitare e dove fare molto più che un semplice pisolino, bensì una vera e propria esperienza di viaggio.

Di cosa parliamo? Ovviamente delle soluzioni più bizzarre dove è possibile soggiornare e, in particolare, i luoghi più incredibili dove è possibile farlo in Italia.

Dormire in una botte in Italia

Ebbene sì, anche in Italia è possibile dormire in una botte. Avete presente proprio quelle che vengono utilizzare per il vino? Le camere sono ricavate all’interno di botti giganti, una forma perfetta di alloggio. Alcune, venivano realmente utilizzate per contenere il nettare degli dei, fino a 8 mila litri, altre sono state ricreate appositamente.

Per dormire in una botte di vino potete scegliere il Veneto, in particolare Treviso, dove ci sono ampie zone dedicate alla coltivazione dell’uva. Quale migliore area quindi, se non questa in Italia, per poter dormire in una vera e propria botte. Un esempio valido è quello delle botti del B&B La Vigna di Sarah che si trovano in aperta campagna, con patio, climatizzazione e ogni comfort. Sono proprio vicino ai vigneti del Prosecco. Le camere a forma di botte sono due, Lunotte. Sono spaziose e confortevoli e hanno una forma unica.

Anche in Alto Adige è possibile provare questa esperienza unica, presso il Camping Corones c’è lo Chalet che ha tre botti trasformate in vere e proprie stanze con tanto di letto matrimoniale, letto aggiuntivo e zona giardino esterna. Le botti sono rifinite benissimo, sono una piccola casetta con un patio, il tavolo e tutto l’occorrente per fare una bella colazione all’aria aperta.

Nelle Marche invece c’è il rifugio dei Marsi che è molto famoso, qui addirittura le botti sono vere e proprie case con tanto di bagno, zona living e camera da letto. All’esterno c’è anche una bella area esterna, un luogo ottimale anche se si viaggia con bambini per vivere al meglio il contatto con la natura.

In Toscana c’è Castellare de’ Noveschi, una struttura risultata tra i migliori agriturismi di tutto il paese e il luogo ideale per gli amanti del vino poiché la zona è immersa tra i vigneti e ci sono tante cantine da scoprire, degustazioni e tour da fare. La struttura con le botti sorge nelle colline del Chianti, un luogo tanto suggestivo quanto particolare per vivere un’esperienza da sogno.

Queste sono alcune delle strutture più caratteristiche disponibili in Italia, sicuramente un’esperienza da fare assolutamente soprattutto per chi ama il vino. Scopri anche gli hotel più strani in tutta Italia. I bambini sicuramente si divertiranno tantissimo e, in alcune di queste, è anche possibile accogliere animali per un viaggio con tutta la famiglia. Il prezzo medio, per un’esperienza del genere, si aggira sui 150/200 euro in base al numero di visitatori.

Strutture:

B&B La Vigna di Sarah – Veneto

Castellare de’ Noveschi – Toscana

Rifugio dei Marsi – Marche

Camping Corones – Alto Adige