In autunno dovete andare qui: sono i parchi più belli d’Italia

L’autunno è il momento migliore per visitare i parchi in Italia, ci sono aree spettacolari dove ammirare i colori che cambiano, la natura che si trasforma e anche dove potersi rilassare dal caos della città.

Le temperature sono molto gradevoli ed essendo meno calde della stagione estiva permettono più facilmente di fare escursioni e trekking senza fatica. In Italia ci sono molti Parchi Nazionali di grande bellezza da visitare.

Ovviamente bisogna sempre fare attenzione alle condizioni metereologiche ed organizzarsi accuratamente soprattutto se si vuole fare qualche percorso nella natura, partendo sempre attrezzati con tutto il necessario.

I parchi più belli d’Italia

Tra i parchi nazionale da vedere assolutamente c’è quello della Sila, questo è sicuramente perfetto per ammirare dal vivo il foliage. Qui potete vivere un’esperienza particolare e molto suggestiva, la meta perfetta se siete a caccia di relax e benessere. Anche il Parco Nazionale dello Stelvio è tra i più belli d’Italia, si trova praticamente su un ghiacciaio e in autunno i colori sono da togliere il fiato. Questa è la meta per chi vuole fare trekking, anche senza particolare esperienza perché i percorsi sono piuttosto facili.

In autunno anche il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è pura magia soprattutto per i colori che cambiano, sembra praticamente un dipinto. Questo è perfetto per chi ama la campagna e i boschi ed è anche il paradiso dei fotografi perché potrete immortalare attimi superlativi. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è ideale per la trasformazione, il tempo in questo luogo sembra essere sospeso.

Si raggiunge facilmente e si possono fare delle bellissime passeggiate, occhio solo alle scarpe perché la strada è molto melmosa in autunno e risulta difficile camminare. Il Parco Nazionale del Pollino, l’area protetta più estesa e famosa d’Italia è per i veri amanti del wild. C’è tanto da vedere e da fare. Questo parco è gigantesco, quindi non dimenticate una mappa della zona prima di avventurarvi e soprattutto scegliere le aree adeguate per fare trekking. Scopri anche i 5 geoparchi più belli d’Italia.

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, meno conosciuto, è una vera meta imperdibile per la natura perché ha una grande varietà in termini di flora e di fauna e offre anche alcune delle montagne più belle al mondo. Il Parco delle orobie bergamasche è invece straordinario in termini di biodiversità. Non perdete un’escursione in questo luogo così suggestivo, c’è un bosco immenso dove rilassarsi a contatto con gli alberi e dove vivere un’esperienza magica anche per il foliage.